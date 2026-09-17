Una sexóloga ratificó los dichos de Franco Colapinto sobre tener sexo antes de una carrera de Fórmula 1

Franco Colapinto reveló una de las rutinas que su entrenador le prohibió tener relaciones sexuales en la previa de los Gran Premios de Fórmula 1. También el piloto de Alpine aseguró que la regla impuesta por su preparador físico, Fernando Belasteguin, incluye la negativa de masturbarse porque "baja la testosterona". Al respecto de esta polémica, una sexóloga confirmó esta teoría pero agregó que existen diferentes formas de poder tener relaciones en la previa de una competencia deportiva.

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En el programa La Revuelta, uno de los programas más vistos y virales de la televisión española, Colapinto aseguró que su entrenador, el ex número uno mundial de pádel que está encargado de la preparación, le dijo que no podía eyacular mientras compite. "Está prohibido acabar (eyacular) en un fin de semana de carreras, porque te baja la testosterona y rendís menos", dijo Franco Colapinto en la entrevista. Y si bien despertó un par de risas en el estudio, existe una relación real a esta situación que se desprende de esta práctica realizada por el piloto.

Durante los mundiales de 1986 y de 1990, el entrenador de la Selección Argentina, Carlos Salvador Bilardo, sostenía que los futbolistas argentinos no tenían que tener relaciones sexuales porque "hacía perder piernas". Esa teoría que se expandió durante mucho tiempo y en diferentes públicos, en realidad hablaba de un tema muscular pero, en este caso, lo que planteó Franco Colapinto y su entrenador pasar por un tema hormonal. En este sentido, en charla con El Destape, Francesca Gnecchi, directora del espacio erótico cultural Erotic Pink, diplomada en sexualidad y facilitadora de sexualidad tántrica, explicó que "no està comprobado cientificamente que tener relaciones baje el rendimiento ni la testosterona", pero que existe una relación sobre la eyaculación y el control del cuerpo. Además explicó que existe la posibilidad de tener relaciones sexuales sin eyacular, situación que le facilitaria el "inconveniente" a Franco Colapinto.

Francesca Gnecchi aseguró que "lo que le dijo el entrenador a Franco Colapinto está como muy relacionado con todo lo que tiene que ver con la sexualidad tántrica". Al respecto indicó: "La energía sexual la tenemos todos y es una energía que es como motor de vida, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno tiene relaciones sexuales esa energía es como que se va". En este sentido indicó que existe una situación para tener relaciones sexuales que no afecten el rendimiento deportivo.

¿Cómo tener relaciones sexuales y que no afecte el rendimiento deportivo?

Francesca Gnecchi aseguró en charla con El Destape que hay una manera para tener relaciones sexuales sin que se se pierda la "energía". En ese sentido indicó: "Si vos por ahí tenés relaciones sexuales pero contenés esa energía en vez de disiparla —o sea, de que salga de tu cuerpo—, sigue estando esa energía creativa y creadora, que es la energía sexual, que no solo es sexual por sexo, sino porque es creativa, creadora, motor de vida, como les decía, muy de la energía, y queda en tu cuerpo si vos no eyaculá".

Por último, al respecto, Gnecchi profundizó: "Mismo, por ejemplo, está relacionado también con las personas como los hombres multiorgásmicos, porque para la multiorgasmia, si vos eyaculás, tenés que esperar un rato para volver a tener un encuentro sexual de penetración y después otro rato y demás, entonces no podés tener múltiples orgasmos porque siempre llegás a uno, eyaculás y viene el periodo refractario, entonces esperás un rato. Entonces, es súper interesante lo que plantea: cómo guardar esa energía creativa y energética, que te da toda la potencia, guardártela".