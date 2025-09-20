Sevilla vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Liga

El cotejo entre Sevilla y Villarreal, por la fecha 6 de la Liga, se jugará el próximo martes 23 de septiembre, a partir de las 16:30 (hora Argentina), en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
Así llegan Sevilla y Villarreal
Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.
Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga
Sevilla viene de un resultado igualado, -, ante Alavés. Posee un historial reciente de 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 7 goles a favor y habiendo recibido 7.
Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga
Villarreal viene de empatar - ante Osasuna. En sus últimos 4 encuentros logró 2 victorias, igualar 1 partido y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 8 goles y le han marcado 3 tantos.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 3 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 25 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y fue Villarreal quien ganó 4 a 2.
El local está en el décimo segundo puesto y alcanzó 4 puntos (1 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 7 unidades y está en el séptimo lugar en el campeonato (2 PG - 1 PE - 1 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|12
|4
|4
|0
|0
|6
|2
|Barcelona
|10
|4
|3
|1
|0
|10
|3
|Espanyol
|10
|4
|3
|1
|0
|3
|7
|Villarreal
|7
|4
|2
|1
|1
|5
|12
|Sevilla
|4
|4
|1
|1
|2
|0
Fechas y rivales de Sevilla en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 6: vs Villarreal: 23 de septiembre - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Rayo Vallecano: 28 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Barcelona: 5 de octubre - 11:15 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Mallorca: 18 de octubre - 09:00 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Villarreal en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 6: vs Sevilla: 23 de septiembre - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Athletic Bilbao: 27 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Real Madrid: 4 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Betis: 18 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
Horario Sevilla y Villarreal, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
- Colombia y Perú: 14:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
- Venezuela: 15:30 horas