Sevilla vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Liga

El juego entre Sevilla y Mallorca se disputará el próximo sábado 18 de octubre por la fecha 9 de la Liga, a partir de las 09:00 (hora Argentina) en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Así llegan Sevilla y Mallorca

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla ganó por 4-1 el juego pasado ante Barcelona. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias, perdió 1 encuentro y empató 1. En ellos, le han encajado 6 goles y ha convertido 10.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

Mallorca cayó 1 a 2 ante Athletic Bilbao. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria, igualó 1 vez y perdió en 2 oportunidades. Con 5 goles a favor, ha recibido 7 en contra.

Mallorca muestra una de las peores temporadas como visitante al no haber sumado ni un punto en los partidos disputados hasta hoy.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 24 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y finalizó en un empate 1-1.

El local está en el sexto puesto y alcanzó 13 puntos (4 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 5 unidades y está en el vigésimo lugar en el campeonato (1 PG - 2 PE - 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 21 8 7 0 1 10 2 Barcelona 19 8 6 1 1 13 3 Villarreal 16 8 5 1 2 6 6 Sevilla 13 8 4 1 3 4 20 Mallorca 5 8 1 2 5 -6

Fechas y rivales de Sevilla en los próximos partidos de la Liga

Fecha 10: vs Real Sociedad: 24 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Atlético de Madrid: 1 de noviembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Osasuna: 8 de noviembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Mallorca en los próximos partidos de la Liga

Fecha 10: vs Levante: 26 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Betis: 2 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Getafe: 9 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Horario Sevilla y Mallorca, según país