Sevilla vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Liga

Sevilla recibe el próximo domingo 5 de octubre a Barcelona por la fecha 8 de la Liga, a partir de las 11:15 (hora Argentina) en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
Así llegan Sevilla y Barcelona
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga
Sevilla sacó un triunfo frente a Rayo Vallecano, con un marcador 1-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido, con una cifra de 5 goles en contra y registró 8 a favor.
Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga
Barcelona llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-1 a Real Sociedad. Ha ganado 3 de sus últimos partidos y empatado 1. En esos cotejos, contó un total de 15 goles y le han anotado 3 en su arco.
El historial entre ambos equipos favorece por mucho al conjunto visitante que ha logrado 5 triunfos durante los últimos cinco partidos entre sí en el campeonato. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 9 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Barcelona fue el ganador por 1 a 4.
El local está en el noveno puesto con 10 puntos (3 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que el visitante llegó a 19 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (6 PG - 1 PE).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|19
|7
|6
|1
|0
|16
|2
|Real Madrid
|18
|7
|6
|0
|1
|8
|3
|Villarreal
|16
|7
|5
|1
|1
|8
|4
|Elche
|13
|7
|3
|4
|0
|4
|9
|Sevilla
|10
|7
|3
|1
|3
|1
Fechas y rivales de Sevilla en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 9: vs Mallorca: 18 de octubre - 09:00 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Real Sociedad: 24 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Atlético de Madrid: 1 de noviembre - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Barcelona en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 9: vs Girona: 18 de octubre - 11:15 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Real Madrid: 26 de octubre - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Elche: 2 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
Horario Sevilla y Barcelona, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 11:15 horas
- Colombia y Perú: 09:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:15 horas
- Venezuela: 10:15 horas