Cinco errores de la serie de Maradona sobre la historia argentina y su carrera

La serie busca retratar varios momentos de la vida de El Diez, pero tiene llamativas equivocaciones históricas.

Una vez más, Diego Maradona volvió a estar en la boca de todos. A casi un año de su fallecimiento, el estreno de la serie "Maradona Sueño Bendito", que habla sobre la vida del Diez, se convirtió en uno de los más esperado del 2021.

La serie sobre Diego Maradona hace un repaso sobre cómo fue la vida del Diez. Desde ya, la situación se puede tornar complicada porque la carrera del mejor jugador de fútbol de la historia es inabarcable y tiene situaciones que, por supuesto, tiene varias versiones. No obstante, hubo varios datos objetivos que no se cumplieron tal cual y, en esta nota, marcaremos un par. Contiene spoilers.

La fecha de muerte de Perón

Fue una de las situaciones más llamativas de la serie. En la serie se puede ver cómo ocurre una charla -real- entre Francis Cornejo, el descubridor de Diego Armando Maradona y el Diez. Ahí el técnico le hace una serie de preguntas en lo que fue su primera prueba. Entre las consultas que le hace el entrenador le pregunta: ¿Cuándo naciste? ¿Cuántos años tenés?.

Maradona, rápido, responde en octubre de 1960 y, además, que tiene nueve años. Eso ubica la situación en el año 1969. En ese mismo momento, con el mismo chico y como si fuese al día siguiente, la escena muestra a la familia llorando por el deceso del General Juan Domingo Perón.

Tanto el padre, Don Chitoro, como la madre, Doña Tota, siempre se mostraron como peronistas. En las imágenes se puede ver cómo los personajes de Pepe Monje y Mercedes Morán lloran por el fallecimiento de Perón, pero la realidad es que la muerte fue cinco años después. El ex presidente murió 1° de julio de 1974.

Los gritos en el himno

En el tercer capítulo, ya se empieza a ver los primeros retazos grandes de Diego Maradona en la Selección Nacional. Más allá de todo lo que significó el “10” para la Celeste y Blanca, ese primer mundial para él no fue como se esperaba.

Diego llegó a España en 1982 como una de las posibles figuras, pero el equipo decepcionó, no logró apoyarlo y no tuvo un gran éxito. Incluso, fue expulsado por un terrible planchazo en un partido contra Brasil, producto más de la bronca y la impotencia que sintió. Más allá de todo esto, hay un detalle -que se muestra en la serie- que es falso.

Con el fin de graficar la salida a la cancha, en el momento de los himnos, la Selección Argentina que dirigía César Luis Menotti se paró al lado de la de Bélgica. De fondo, se escucha el himno nacional argentino con un “coro” de hinchas que empezaron a vitorear con el ya clásico “Oh, oh, oh”. Lo cierto es que ese canto se empezó a usar más entre las hinchadas nacionales a partir del año 2006. No obstante, esta reconocemos que puede haber sido una “licencia artística”.

La entrevista en Sábados circulares

En las imágenes de la serie se ve como Diego Armando Maradona hace jueguitos ante Pipo Mancera. Es quizás una de las entrevistas más recordadas de todos los tiempos. Allí, un “Dieguito” dice: “Mi sueños son dos”.

En la escena de “Sueño Bendito” se sostiene que la entrevista se hizo en Villa Fiorito, no obstante, la realidad es que no fue allí, sino en Agronomía, en un potrero cercano a los Cebollitas. Pero, más allá de ese detalle de ubicación, hay un error más grosero. En las imágenes que se repitieron de forma incansable una y otra vez, se puede ver a Diego Armando Maradona con una remera blanca, con el número 10 y cuello oscuros -que no se divisa en color porque las imágenes son en blanco y negro-. En la serie se ve que Diego tiene puesta una camiseta roja con el número 10 en la espalda.

La final del Mundial 1979

Es uno de los errores más insólitos, pero llamó mucho la atención porque solo era ver los resultados. La Selección Argentina de Fútbol Sub-20 se consagró campeón en Japón de la mano de Diego Maradona. Allí fue el primer título juvenil en la historia Argentina. No obstante la Serie lanza un dato incorrecto.

En “Sueño Bendito” sostienen que en la final Argentina venció 2-0 a la Unión Soviética. No obstante, esa no es la verdad historia sino que le ganó 3-1 con goles de Alves, Ramón Díaz y, justamente, Diego Maradona.

La prueba de Diego Maradona

Es verdad, como cuenta la serie, que Francis Cornejo le dio 10 pesos a Goyo Carrizo para que “su amigo”, Diego Maradona, pueda probarse en Los Cebollitas. Lo que sí difiere de la realidad es lo que ocurrió el día de la prueba.

Tal como contó el mejor amigo de Francis Cornejo en una charla con El Destape, Maradona fue hasta Paternal para probarse, pero ese día había llovido y era imposible que se juegue en las canchas. Estaba todo inundado. Después de recorrer varios predios, finalmente la prueba del entrenador a un incipiente Dieguito fue en la intersección de General Paz y Av. Constituyentes.

Para esa época se llevaban adelante las remodelaciones de la “Avenida General Paz” que estaba en crecimiento y de ser una rotonda se convirtió en un pasaje mucho más parecido a lo que es ahora.