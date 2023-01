Escándalo infernal en Francia: fuego cruzado entre Mbappé y la Federación por Zidane

Escándalo infernal en la Selección de Francia tras el Mundial Qatar 2022. Fuego cruzado entre Kylian Mbappé y la Federación por Zinedine Zidane, con el DT Didier Deschamps de por medio.

La Selección de Francia se desangra después de la derrota por penales frente a Argentina en la final del Mundial de Qatar 2022. Luego de los cuestionamientos del entrenador Didier Deschamps para "cinco jugadores que no estuvieron a la altura" del partido por el título, ahora el escándalo se desató entre Noël Le Graët, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), y Kylian Mbappé por Zinedine Zidane, con el DT de por medio.

Todo comenzó cuando, tras la caída en la definición de la Copa del Mundo, una parte de la prensa de aquel país publicó que la FFF pretendía terminar el vínculo con Deschamps y buscar a "Zizou" en su reemplazo de cara a la máxima cita de 2026. Ello generó que Le Graët estallara públicamente en defensa de Didier y disparara contra Zidane, cuando el ídolo no tenía nada que ver en la situación.

Crisis en Francia entre la Federación y Mbappé por Zidane: "Me importa un bledo"

A contramano de lo que habían aseverado algunos medios de comunicación, la FFF renovó el contrato con el técnico actual y su mandamás declaró acerca de Zinedine en la entrevista con RMC: "Me importa un bledo lo que haga, puede ir donde quiera". "Sé muy bien que Zidane siempre estuvo en el radar. Tiene muchos partidarios, algunos esperaban la marcha de Deschamps... ¿Pero quién puede hacer reproches serios a Deschamps? Nadie", añadió con un tono fuerte.

Cuando en RMC le insistieron por el crack que fue campeón del mundo en 1998, el máximo dirigente galo contestó que "él (Zidane) hace lo que quiere" y profundizó: "No es un asunto mío. Nunca me he reunido con él, nunca hemos pensado en separarnos de Didier. Puede irse donde quiera, a un club...". "¿Si Zidane intentó ponerse en contacto conmigo? Desde luego que no, yo ni siquiera contestaría el teléfono", añadió en lo que muchos, entre ellos Mbappé, entendieron como una falta de respeto para el exfutbolista de Real Madrid y Juventus, entre otros.

Escándalo en Francia: la FFF y Deschamps por un lado, Mbappé y Zidane por el otro.

La durísima respuesta de Mbappé contra la Federación en defensa de Zidane

A través de su cuenta oficial de Twitter (@KMbappe), en la que tiene más de once millones de seguidores, el astro de PSG publicó que "Zidane es Francia, no podemos faltar así el respeto a una leyenda", junto a un emoji agarrándose la cabeza. Por lo tanto, muchos comenzaron a especular acerca de cómo quedará la relación entre el delantero de 24 años y Deschamps luego de esta historia incómoda.

El explosivo tuit de Mbappé en defensa de Zidane.

Mbappé, un fan de Zidane desde pequeño...

El durísimo comunicado de Real Madrid contra la FFF en defensa de Zidane: "Falta de respeto"

Para colmo, lo único que faltaba era que el club más grande del mundo se pronunciara al respecto en respaldo a su ídolo, multicampeón con esos colores como jugador y como entrenador. Por lo tanto, mediante sus canales oficiales, "La Casa Blanca" difundió un texto contundente:

"El Real Madrid C. F. lamenta las desafortunadas declaraciones efectuadas por el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Nöel Le Graët, sobre Zinedine Zidane, una de las más grandes leyendas del deporte mundial.



Estas palabras suponen una falta de respeto hacia una de las figuras más admiradas por los aficionados al fútbol en todo el mundo y nuestro club espera una rectificación inmediata. Zinedine Zidane, campéon del mundo y campeón de Europa defendiendo la camiseta de su país, entre otros muchos títulos, representa los valores del deporte y así lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria profesional como jugador y como entrenador.



Las declaraciones del presidente de la Federación Francesa de Fútbol son impropias de alguien que ostenta esa representación y se descalifican por sí mismas, como las que hace también sobre nuestro capitán Karim Benzema, actual Balón de Oro, campeón de la Liga de Naciones con Francia en 2021 y ganador de 5 Champions League, entre otros muchos títulos".