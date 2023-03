Video | Garnacho metió un golazo y mandó a callar a todos en el Manchester

El delantero argentino fue clave en la victoria 3 a 1 ante West Ham por la quinta ronda de la FA Cup.

Alejandro Garnacho convirtió un golazo este miércoles en la victoria del Manchester United ante West Ham 3 a 1, correspondiente a la quinta ronda de la FA Cup, el torneo más añejo de la historia del fútbol. El argentino fue una de las figuras del equipo de Erik Ten Hag.

Garnacho, nacido en España pero de madre y padre argentinos, sigue dando que hablar en el fútbol inglés y volvió a ser decisivo para darle el pase a la siguiente ronda a los "Red Devils" con una joya de definición.

El golazo de Alejandro Garnacho para Manchester United

En el estadio Old Trafford, el "United" recibió el duro West Ham de David Moyes. En un primer tiempo parejo no lograron sacarse ventaja, pero a los pocos minutos de la segunda parte, los visitantes se pusieron en ventaja gracias al argelino Said Benrahma.

Los conducido por el neerlandés fueron con todo. en búsqueda del empate y lo lograron por un tanto en contra de Nayef Aguerd recién a los 77. Cuando parecía que el partido continuaría en la prórroga, el argentino de 18 años nacionalizado dio el presente con toda su calidad para empezar a liquidar el encuentro.

A los 90 minutos, el "United" aprovechó que la defensa rival estaba mal parada. El delantero Wout Weghorst, el jugador al que Lionel Messi le dijo "Anda pa allá, bobo", remató dentro del área y su remate dio en un defensor. El rebote quedó en Garnacho, que, tras un gran control, sacó un potente derechazo que se clavó al lado del palo del arquero Alphonse Aréola.

Garnacho fue elegido el mejor jugador del partido.

Tras dar vuelta el resultado, Wets Ham fue con todo para buscar la igualdad mandando los centrales al área, Pero Manchester United terminó de sellar la historia 3 a 1 gracias al gol de Federico Rodrigues Santos (fred), que aprovechó un error en la salida contraria y le dio el pasaje a los cuartos de final de la FA Cup.