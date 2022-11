Una imagen inédita de Diego Maradona ilusiona con el Mundial de Qatar

El video se viralizó por redes sociales por la increíble coincidencia con una situación del plantel actual del equipo argentino, específicamente con Lionel Messi.

La ilusión que genera la Selección Argentina de cara al Mundial de Qatar 2022 es cada día más alta y, a falta de tres días para el debut frente a Arabia Saudita, un video que se hizo viral de Diego Maradona en redes sociales aumentó aún más la expectativa entre los hinchas argentinos.

Cualquier hecho o situación es valedera para aferrerarse a la ilusión en una Copa del Mundo. Y en nuestro país la búsqueda de coincidencias con Mundiales pasados está a la órden del día, por más insólita que sea, y ahora se sumó una más.

En las redes sociales comenzó a circular un video de Maradona que coincide con una situación del actual plantel del seleccionado argentino: en las imágenes filtradas, se observa al ídolo jugando al truco con su familia y lo llamativo fue la primera carta que tiró sobre la mesa.

Diego, que estaba con la camiseta de Boca Juniors y jugando con sus hijas y un amigo, apoyó el 5 de copas, el naipe que se hizo famoso en el documental "Sean eternos: campeones de América". Es que dicha carta es la misma que acertó Lionel Messi en el juego de adivinanzas que realizaron los jugadores en la concentración de la Copa América de Brasil 2021, en la que Argentina se consagró campeón al derrotar a Brasil por 1-0.

La secuencia del video viralizado, se escucha a Maradona cantar "falta envido" tras apoyar el 5 de copas. A continuación el máximo ídolo de nuestro país lanzó el 7 del mismo palo para ganar la partida. Si bien el resultado es anecdótico, lo que generó sorpresa fue la similitud de la carta, ya que, Messi fue uno de los cuatro futbolistas que adivinó la carta del mazo y que varios de ellos decidieron tatuarse luego de una promesa. A falta de algunas horas para el debut mundialista, los hinchas tienen una razón más para creer en el seleccionado.

Scaloni se confesó a tres días del debut en el Mundial de Qatar 2022

Lionel Scaloni tendrá su debut como entrenador en el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina. Con toda la expectativa a cuestas, el DT hizo un análisis de cómo ve al equipo para la competencia, de lo difícil que es jugar una Copa del Mundo y le dejó un mensaje esperanzador a los argentinos.

En diálogo con el diario Olé, el entrenador de 44 años confesó cómo vivió su llegada al seleccionado argentino, donde se señalaba que no tenía experiencia suficiente. "Yo tengo una anécdota que conté varias veces con el Maestro Tabárez en un Argentina-Uruguay en Israel. Lo fui a saludar y me dijo: 'A usted cuando le digan que no tiene experiencia, conteste que tuvo vivencias a lo largo de 25 años de carrera'. Me gustó escucharlo de él, de un entrenador con tantos años y jerarquía. Haber sido jugador no te da pie como para poder dirigir, pero sí te da tranquilidad para manejar algunas situaciones, más allá de lo van pasando los años y vas mejorando, como les pasa a todos. Pero sabíamos bien a lo que apuntábamos en la Selección y en ese momento estábamos más allá de los resultados, lo cual fue un acierto, porque se pensó más en la evolución del equipo y en ir sumando gente, y no tanto en ganar". comentó.

El equipo capitaneado por Lionel Messi llega a la Copa del Mundo con un estilo de juego marcado y buenas sensaciones. Sin embargo, Scaloni es consciente de la dificultad que conlleva este torneo y lo toma con calma. "Lo más importante es que lo sabemos todos: en un Mundial, un error, una fatalidad o algo que te pase inesperado, te puede dejar afuera. Y hay un montón de ejemplos, como el de Argentina en 2002, que se quedó afuera inmerecidamente. Fue por un penal injusto con Inglaterra, que encima no fue, y después en un partido en el que llenó de pelotazos a Suecia. Por eso, hay que tener en cuenta esas cosas. El Mundial es muy cruel, muy injusto con los que realmente lo merecen. Hay veces que llegan a las finales selecciones que durante el campeonato no habían mostrado una superioridad al resto, pero que desarrollaron desde los primeros partidos un ascenso que les permitió llegar a las finales de la mejor manera.