Tini Stoessel filtró el peor papelón de De Paul borracho: "Te amo, Messi"

Tini Stoessel filtró el papelón de Rodrigo De Paul tras haber sido campeón del mundo con la Selección Argentina. La insólita anécdota que involucra a Lionel Messi.

Tini Stoessel reveló cuál fue el peor papelón de Rodrigo De Paul una vez que fue campeón del mundo con la Selección Argentina. La ex novia del mediocampista de Atlético de Madrid se quedó hablando durante unos minutos con algunos fanáticos después de un recital en Sevilla, España. Allí, la cantante y actriz de 26 años filtró detalles íntimos de la relación que tuvo con el futbolista surgido en Racing.

Además de relatarles a sus fans cómo se siente luego de la ruptura amorosa con el jugador y de debatir cuestiones vinculadas con la salud mental de los jóvenes, la artista llamó la atención cuando contó una extraña frase que pronunció el futbolista luego de la consagración en Qatar 2022, vinculada con Lionel Messi. Por su supuesto, desató las risas de los presentes en la charla en pleno escenario.

Tini Stoessel reveló la insólita respuesta de De Paul borracho como campeón del mundo: "Te amo, Messi"

Muy sincera con sus fanáticos, la ex Violeta recordó que “después de la fiesta del Mundial de Argentina, Rodrigo llegó borracho a casa". Al mismo tiempo, puntualizó: "Tuve que cuidarlo como a un bebé porque no podía dejar de celebrar". Y cerró con la frase más sorpresiva: "Le dije que lo amaba, para calmarlo. Luego respondió: 'Yo también te amo, Messi'... no entendí nada”.

De Paul y Messi, campeones del mundo y amigos.

Tini reflexionó sobre la ruptura con De Paul: "Golpes duros"

Consultada por algunos de los espectadores con relación al final de su relación amorosa con el ex Udinese y Valencia, la vocalista comentó que “la vida, a veces, te da golpes un poco más duros. Quiere en realidad que saques la mejor versión que tenés adentro tuyo y que te animes a volver a intentarlo". Incluso, remarcó que "no importa de dónde seas, que seas muy famoso o súper exitoso, una persona puede estar pasándola mal igualmente".

Al mismo tiempo, Stoessel aclaró que todavía no pudo superarlo porque sigue "en un proceso, pero vale la pena intentarlo. Vale la pena mirar al lado y ver que hay mucha gente que te quiere". Para terminar, la cantante destacó: "Me emociona mucho que sea el anteúltimo show y estar compartiendo con gente que me quiere mucho. Me acompañaron en un proceso personal, me ayudaron a crecer un montonazo y a crecer como nunca antes en mi vida".