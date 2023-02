Tapia rompió el silencio sobre la continuidad de Scaloni en la Selección: "Esperen"

Claudio "Chiqui" Tapia rompió el silencio y se refirió a la continuidad de Lionel Scaloni al frente de la Selección después del Mundial de Qatar 2022. El mensaje del presidente de la AFA.

Claudio "Chiqui" Tapia rompió el silencio acerca de la continuidad de Lionel Scaloni en la Selección después del Mundial de Qatar 2022. En el marco del lanzamiento de la candidatura de Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay para el Mundial 2030, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino respondió a una consulta y dejó en claro lo que piensa del futuro del DT. Es que, tras levantar la Copa del Mundo el pasado 18 de diciembre en el Estadio Lusail, muchos esperan por la noticia de la firma del estratega.

Las palabras del mandamás de la AFA se dieron tan solo unas horas después de los dichos de Ernesto Cherquis Bialo acerca del cortocircuito entre ambos. La realidad es que todavía no hubo novedades en cuanto a la renovación del contrato del hacedor de la "Scaloneta" y aún no está confirmado si seguirá o no al frente del equipo. Ante esta urgencia de conocer la decisión del técnico campeón, Tapia opinó al respecto y fue contundente.

"Siempre damos buenas noticias, así que esperen las buenas noticias. No voy a decir una frase que decía un ex presidente, pero estamos acostumbrados a dar buenas noticias y realmente la vamos a volver a dar", sostuvo Claudio "Chiqui" Tapia acerca de la situación de Lionel Scaloni en plena conferencia de prensa luego de la presentación de la candidatura para la Copa del Mundo del 2030.

Por otro lado, con respecto al certamen que se desarrollará dentro de seis años y la posibilidad de hacerlo en Sudamérica, el directivo agregó: "Queremos ser sede nuevamente de este torneo. Además, hay pasión y tenemos el compromiso para lograrlo. Queremos mostrarle al mundo que estos países pueden hacer real el sueño de ser sede del 2030".

Cherquis Bialo reveló problemas entre Scaloni y Chiqui Tapia en la Selección Argentina

El periodista fue tendencia en Twitter por su artículo en Infobae titulado "firmarán el contrato hasta el 2026, pero algo se rompió en la relación entre Tapia y Scaloni". En la bajada de su columna, el charrúa aseguró que "esta es la historia de un hecho inesperado: la lucha por el liderazgo en el manejo de las Selecciones nacionales". "¿El presidente de la AFA ha exagerado su exposición con la Copa del Mundo como si solo él la hubiese obtenido?", se preguntó además. Y hasta aseguró que detallaría "cómo cayó esto al cuerpo técnico y a sus jugadores".

Firme en su postura, Bialo comunicó que "Scaloni tiene más quejas sobre Tapia que Tapia sobre Scaloni" y explicó que "todas estas pertenecen al juego, a algunas decisiones tomadas". En esa dirección, mencionó "ciertos cambios durante algún partido" y añadió: "La salida de Ángel Di María por ejemplo en la final, quien le dijo a Scaloni ´hacemos el tercero y me sacás´, no obstante lo cual lo reemplazó casi de inmediato; o situaciones coyunturales sobre aspectos opinables como lo táctico o lo estratégico".