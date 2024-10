Sufre Chile: la tajante decisión sobre Gareca en Eliminatorias Sudamericanas

Chile tomó una determiante decisión con Ricardo Gareca, luego de los malos resultados por las Eliminatorias Sudamericana.

La seleción de Chile viene atravesando una larga crisis de resultados que, hasta el momento, lo dejan eliminado del Mundial 2026. Sin márgen para el error, la Federación de Fútbol de Chile (ANFP) tomó una tajante determinación sobre Ricardo Gareca, el principal apuntado por el mal momento futbolístico.

Según informaron medios del país trasandino, luego de una reunión entre el presidente de la ANFP, Pablo Milad, y Gareca, el dirigente habría decidido que el "Tigre" dirija la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas de noviembre, frente a Perú y Venezuela, pero como ultimátum para revertir la situación.

A pesar de estar último en la tabla de posiciones, con cinco puntos, tras una victoria, dos empates y siete caídas, Milad le dará una chance más a Gareca por expreso pedido del argentino, quien considera que todavía puede clasificar a "La Roja" a la Copa del Mundo, cuando quedan 8 partidos para la finalización del torneo clasificatorio.

Luego de las derrotas ante Brasil, como local, y Colombia, que se acumularon a las de Bolivia y Argentina, el ciclo del exentrenador de Vélez Sarsfield parecía prácticamente terminado. Sin embargo, el propio Milad no había querido apresurarse en la decisión tras la caída en Barranquilla: "Eso se hace en frío, por eso hay que esperar unos días. Ya conversaremos con Ricardo. Eso es lo más importante, cualquier decisión que se tome a futuro o a mediano plazo siempre tiene que ser en frío".

"Nosotros siempre nos reunimos después de los partidos para hacer un análisis completo de cómo fue la logística, cómo fue el resultado y el análisis individual de los jugadores que participaron", había agregado el mandamás del fútbol chileno. Más allá de su continuidad, el "Flaco" sabe que no le queda otra que sacar buenos resultados ante los peruanos, el 15/11, y cinco días más tarde, cuando reciba a la "Vinotinto" en su casa.

Sorpresa en Ricardo Gareca por la insólita decisión de un jugador con la Selección

El mediocampista chileno de Colo Colo y ex-Vasco Da Gama, Carlos Palacios, es buscado muy de cerca por Juan Román Riquelme para que sea uno de los próximos refuerzos de la institución xeneize. Sin embargo, en los últimos días se metió en un nuevo problema para su Selección: abandonó la concentración del equipo que dirige Ricardo Gareca y se bajó del partido ante Colombia por la décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El volante ofensivo, que podría ser nuevo refuerzo de Boca en 2025, realizó polémicas declaraciones previo a la última convocatoria de Ricardo Gareca. "Todo jugador quiere representar a su país, pero también es un momento duro porque sabemos que no voy a poder jugar dos partidos que te pueden definir un año, o arruinar un año. Creo que eso no debería volver a pasar en el fútbol chileno", sostuvo Palacios haciendo referencia a los partidos que deberá afrontar su equipo Colo Colo.

El conjunto chileno, luego de haber quedado afuera de la Copa Libertadores ante River, únicamente aspira a quedarse con la competición local, en la que se encuentra escolta, a cuatro puntos de la Universidad de Chile y con dos partidos menos. Asimismo, ambos compromisos se llevarán a cabo en medio de la corriente fecha FIFA, donde "El Cacique" deberá enfrentar este domingo a Huachipato y el próximo miércoles 16 de octubre a Unión La Calera, mientras que Chile visitará el país colombiano el martes 15.

Luego de los dichos del jugador, "El Tigre" exclamó: "Lo cité sin tener conocimiento de esta declaración. No llegó a oídos míos. Hay que preguntarle a Carlos (Palacios). No existe nada más importante que la selección". El diario La Tercera asegura que "el hecho de que el centrocampista no se perfilaba como titular para el encuentro ante los colombianos, también fue determinante en la decisión de abandonar la convocatoria".

En tanto, el mismo medio publicó: "La noticia cayó pésimo en Pinto Durán, pues más allá de que el jugador se juntó con el cuerpo técnico para comunicarle su decisión, sus explicaciones generan muchas dudas, pues no ahondó en detalles sobre sus motivos, y antes había manifestado la idea de no acudir a la "Roja" para jugar la recta final del torneo con los albos.