Spiderman se declaró fan de un futbolista de la Selección Argentina: "No quisiera jugar contra él"

El actor Tom Holland, que interpreta al Hombre Araña en la tercera película de la saga, comparó a un futbolista argentino con un personaje de Marvel.

El actor Tom Holland actúa bajo la piel del Hombre Araña en la película "Spiderman, no way home", recientemente estrenada y ya un éxito cinematográfico. El británico de 25 años es un apasionado del fútbol, se dio el lujo de saludar a Lionel Messi en la última gala del Balón de Oro y es un reconocido hincha del Tottenham Hotspur. En un diálogo con el futbolista coreano Heung Min Son destacó las cualidades de un futbolista de la Selección Argentina.

En una charla que tuvo con el delantero asiático de los Spurs -para promocionar el tercer Spiderman de la saga- jugaron a comparar personajes de Marvel con futbolistas. Cuando llegó el turno de hablar de Hulk, Holland se despachó en elogios para el defensor argentino Cristian Romero.

“¡Hulk! Hulk es físicamente uno de los seres más fuertes del Universo Marvel. Su fuerza es ilimitada, creciendo con su nivel de estrés emocional, él prefiere correr directo a la batalla, aterrorizando a sus oponentes", lo caracterizó el actor. El delantero coreano en broma le respondió que podría ser él pero luego soltó el nombre de Harry Kane. "Te voy a decir quién encaja realmente: es Romero", afirmó sin dudar Spiderman.

"Oh, sí, es actualmente una buena opción. Me da miedo jugar contra él. Tu conoces a mi equipo mejor que yo", reconoció Son. "Sí, hombre, no quisiera jugar contra él yo tampoco", completó el actor, que en la ficción se enfrenta al Duende Verde o al doctor Octopus, pero en la realidad le teme al "Cuti" Romero.

El defensor cordobés de 23 años llegó al Tottenham procedente del Atalanta de Italia, a cambio de 50 millones de euros, luego de destacarse en la Copa América que ganó la Selección dirigida por Lionel Scaloni en julio de este año.

En estos momentos el Cuti se encuentra en Argentina por dos razones: porque nació su primer hijo Valentino hace pocos días y ya que se está recuperando de una lesión en el tendón de la corva de la pierna izquierda, que lo alejó de las canchas hasta el año que viene. Sus compañeros de equipo ayer vencieron por 3-0 al Crystal Palace por la Premier League. En uno de los festejos de gol ,Son y varios más se juntaron para lanzar sus telarañas al aire en dedicatoria a Holland, que debía estar viendo el partido de su equipo.

El mes pasado en un publicidad del film de Marvel para GQ Sports y el equipo de Londres, el actor de Spiderman afirmó que sueño sería “ver Tottenham jugar contra Brentford en la final de la Champions League, porque Tottenham es mi equipo y Brentford es el equipo de mi tío”, en referencia al conjunto que ascendió a la Premier League en la última temporada. Desde la cuenta de Twitter de los Spurs compartieron el video y pusieron "¡Peter Parker es uno de los nuestros!".