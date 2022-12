Sin De Paul, Lionel Scaloni probó un equipo con cambios pensando en Países Bajos

El entrenador paró un 11 con caras nuevas respecto al último partido con Australia. A dos días de los cuartos de final, hubo un regreso clave.

La Selección Argentina se entrenó este miércoles con la ausencia de Rodrigo De Paul por una molestia muscular y, el entrenador, Lionel Scaloni, paró el posible equipo que enfrentará a Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. El reemplazante del jugador del Atlético Madrid podría generar un cambio de esquema y de piezas en el mediocampo, con un regreso fundamental.

El entrenamiento del seleccionado argentino con De Paul apartado del plantel no es la mejor noticia a falta de dos días del choque ante los europeos. Si bien su rendimiento no haba sido cómo se esperaba en el debut ante Arabia Saudita, el exjugador de Racing levantó su nivel en las últimas actuaciones y demostró que es una pieza clave en la mitad de la cancha. Más allá de no intervenir en el circuito de juego de manera constante, es el primero en comandar la presión el que demuestra en qué lugar de la cancha realizarla. En caso de que no llegue al encuentro con los neerlandéses, aunque aún no se haya confirmado una lesión, Scaloni ya paró el 11 que se perfila de cara al duelo clave del viernes, apostando a más buen pie y creyendo en la idea que lo trajo hasta acá.

El equipo que probó Scaloni pensando en Países Bajos

Más allá de la presencia segura de "Dibu" Martínez en el arco, en la zona defensiva se observaron las primeras diferencias en relación al partido anterior frente a Australia. En los laterales, Gonzalo Montiel y Nicolás Tagliafico reemplazaron a Nahuel Molina y Marcos Acuña, fortaleciendo más zona en la que Países Bajos ataca con fluidez y llega por sorpresa.

En la zona media, sin la presencia de De Paul, el volante central fue Leandro Paredes, que no juega desde el debut ante los sauditas. Enzo Fernández, que había sido el eje del equipo en los últimos partidos, se corrió hacia al sector derecho y más adelantado, ocupando el lugar del jugador del Atlético de Madrid. Por izquierda no hubo novedades, ya que Alexis Mac Allister fue el indicado para el puesto. Una de las buenas noticias fue que, dentro del supuesto equipo titular probado, estuvo Ángel Di María, quien parece haberse recuperado de su molestia muscular que lo alejó del partido de octavos de final. Los lugares restantes fueron de Lionel Messi y Julián Álvarez, dos innamovibles a esta altura.

Lo que se desprende del equipo parado por Scaloni es que, además del cambio de nombres, sea por obligación o por gusto, el esquema táctico puede llegar a variar de un 4-3-3 a un 4-4-2. En ese caso, teniendo en cuenta el peligro que pueden generar Denzel Dumfries y Daley Blind por los laterales, ocupar el campo a lo ancho puede ser clave para contrarrestar las virtudes rivales y el ingreso de "Fideo" hasta podría generar más preocupación de parte del entrenador Louis vaan Gal.

Otra de las opciones que genera este equipo titular es que se siga manteniendo el 4-3-3, con Paredes, Fernández y Mac Allister en el mediocampo, y Ángel siendo un extremo, acompañando a Messi y Julián. Scaloni tendrá un entrenamiento más para terminar de definir los 11 que jueguen los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022.

Formación probable de Argentina

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Ángel Di María y Julián Álvarez.