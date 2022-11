Scaloni, contundente sobre la Selección Argentina en el Mundial: "Equipo inteligente"

Lionel Scaloni dio la primera conferencia de prensa desde Qatar en la previa al inicio del Mundial y habló del presente del equipo y cómo espera que sea el torneo en el que el elenco nacional debutará el próximo martes 22 de noviembre.

Lionel Scaloni brindó la primera conferencia de prensa de la Selección Argentina en la previa del comienzo del Mundial de Qatar 2022 y no se guardó nada. El DT de la "Albiceleste", que en las últimas horas del lunes 14 de noviembre recibió a los jugadores que completaron el plantel, habló de distintos temas referidos al conjunto nacional en general y a lo que se viene en el torneo. La lesión de Giovani Lo Celso, el posible equipo para el debut y las expectativas para lo que será la Copa del Mundo fueron los principales interrogantes.

Mientras tanto, el estratega campeón de América ya piensa en el duelo ante Emiratos Árabes Unidos de este miércoles 16 a las 12:30 (hora argentina) y lo dejó en claro en varias oportunidades. De hecho, sus dichos se dieron antes del entrenamiento previo a dicho encuentro. En el mismo definirá a los futbolistas que estarán disponibles o no, de acuerdo a las dolencias que arrastren debido a que recientemente culminaron la participación con sus clubes en las temporadas.

Las mejores frases de Lionel Scaloni

La lista para el Mundial

-La conformamos pensando en lo mejor para el equipo. Era lógico que en una Selección como Argentina se queden afuera buenos jugadores. Cualquiera que se hubiera quedado afuera era difícil para nosotros, porque más allá de nombres hemos conformado durante estos cuatro años un gran grupo, a todos les tenemos un aprecio enorme e iba a ser duro que alguien se quede afuera. Ante la posibilidad de llevar 26 jugadores y algunas molestias que tienen algunos optamos por la confección de esta manera. Estamos contentos, bien. Obvio que la confección no era fácil y alguno se iba a quedar afuera

La lesión de Giovani Lo Celso

-Hemos jugado sin él. A nivel futbolístico, no tenemos un jugador similar a él ya que tiene la característica de ser zurdo. Pero cuando no estuvo él, han cumplido los que han jugado. Dependerá mucho de lo que busquemos en cada partido, alguna vez será un interior, otra un extremo metido adentro o un delantero jugando ahí. En cuanto al esquema de juego ya saben lo que pienso, un equipo se construye cuando tiene la pelota y nosotros cuando la tenemos jugamos de cierta manera. Lo tenemos claro y sabemos cómo jugar

Cómo lo ve a Lionel Messi

-Lo veo como siempre, con ganas de disfrutar el Mundial. Él sabe lo que es jugarlo, lo veo disfrutando

Paulo Dybala y la recuperación de su lesión

-Le hablé y le dije lo que pensaba y ya después la evolución era favorable y estábamos tranquilos. Su club lo ha llevado muy bien. Su entrenador lo llevó de una manera muy cauta y cuando pudieron acelerar su evolución. Para nosotros es un chico que apreciamos, estamos contentos de tenerlo"

El duelo ante Emiratos Árabes Unidos

-En cuanto a los cambios es un partido oficial y no se pueden hacer más cambios de lo que dice la FIFA. En cuanto a cómo llegan es un tema de preocupación porque hasta anoche no teníamos el plantel completo, no entrenamos. Ahora en el entrenamiento definiremos qué equipo saldrá a la cancha. Tiene que ser un equipo de garantías físicas sobre todo, no tomaremos ningún riesgo, bajo ningún concepto porque no tiene ningún sentido, no vale la pena. Entonces radicará mucho en lo que nos digan los jugadores y a partir de ahí confirmaremos el equipo. Será la primera vez que saquemos un equipo en el que pensaremos en el plano físico

Los "tocados" dentro del equipo

-Nico (Tagliafico) venía cansado del viaje, preferimos que no entrene. En principio estará disponible. Marcos (Acuña) se perdió los últimos partidos de su equipo, tiene un golpe en el gemelo y lo evaluaremos en el entrenamiento. El 'Cuti' Romero está bastante bien, y pensando en el partido de mañana sabremos si está disponible. No arriesgaremos a ninguno que pueda tener un problema a futuro

Mensaje para el público argentino

-A la gente sin promesas de nada porque como siempre hemos dicho esto es fútbol, es impredecible e injusto. No vale la pena prometer nada, sí lógicamente esta generación de jugadores siempre han mantenido una forma de jugar, la vamos a seguir teniendo. A partir de ahí siempre está el rival. Pero cuando termine, irnos a casa vacíos sabiendo que dejamos todo sea el resultado que sea. Al final es lo más importante

Su paso por la Selección como jugador

-Quedé un montón de veces afuera, pero era el más feliz del mundo cuando venía. Esos momentos son irrepetibles y son los que le decimos ahora a los jugadores porque van a quedar marcados en su vida como futbolistas. Son momentos únicos que yo todavía los tengo guardados. Lo que tengo que pensar es en el partido de mañana, que en principio es lo más importante

Cuerpo técnico de la Selección Argentina

-Asumimos siendo jóvenes, un grupo de cuerpo técnico muy joven que no pensamos y ante el primer llamado dijimos que sí. Lo disfrutamos a nuestra manera, cada uno tiene una manera distinta de disfrutarlo, pero no cargándonos de un peso que es innecesario. Si me pongo pensar en que soy el más joven, en todos los mundiales hay uno más joven. Estoy feliz y contento de estar al frente de este grupo

El posible reemplazo de Gio Lo Celso

-Cuando jugó el Papu, (Alexis) Mac Allister, o cuando jugaron bien los dos, (Exequiel) Palacios, Enzo (Fernández), Guido (Rodríguez) también. Puede jugar Leandro (Paredes) también como interno izquierdo. Tenemos muchas opciones y dependerá mucho de cómo estén ellos, si están en plenitud de condiciones para afrontar al rival. Pensamos en el partido de mañana, tenemos una idea de cómo vamos a jugar el partido con Arabia, porque nos dan garantías todos. Porque al final en un Mundial uno piensa que no va a ser partícipe, pero termina siendo importante