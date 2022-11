Qué Mundial jugó Juan Román Riquelme con la Selección Argentina

Qué Mundial jugó Juan Román Riquelme con la Selección Argentina mayor de fútbol. Los números del ídolo de Boca en las Copas del Mundo.

Juan Román Riquelme jugó solamente un Mundial con la camiseta de la Selección Argentina mayor. Más allá de que su notable jerarquía lo llevó a ser el máximo ídolo de la historia de Boca y a vestir la camiseta de Barcelona, entre otros, la realidad es que con la remera nacional no le fue tan bien y no tuvo tanto peso como lo indicó su trayectoria a nivel clubes.

Lo concreto es que el talentoso exmediocampista disputó la Copa del Mundo de Alemania 2006 bajo la dirección técnica de José Pekerman, entrenador con el que había sido campeón en el Mundial sub 20 de Malasia 1997. Román tuvo un buen torneo, lideró al equipo hasta los cuartos de final y vistió la camiseta número 10 pese a que fue el primer torneo de este tipo de Lionel Messi, que en ese entonces vistió el dorsal 19.

El Mundial de Riquelme con la Selección Argentina: Alemania 2006

La historia del crack con los colores nacionales indican que, tras el título mundial sub 20 en 1997, participó en las Eliminatorias para Francia 1998 con la absoluta. Sin embargo, en ese entonces recién aparecía en la Primera División de Boca y Daniel Passarella no lo convocó para la máxima cita. Más allá de que luego "la rompió" en "El Xeneize" y fue la gran figura en las Copas Libertadores ganadas en 2000 y 2001 y en la Intercontinental 2000 ante Real Madrid, Marcelo Bielsa tampoco lo citó para la edición de Corea del Sur y Japón 2002. Fue una de las grandes polémicas de la historia en este sentido.

El fútbol le dio revancha a Riquelme y estuvo en la nómina final de 23 jugadores por parte de Pekerman. Y no solamente ello: le dio la "10" y lo colocó de titular en los cinco partidos disputados por la Selección Argentina en el Mundial de Alemania 2006. Si bien no hizo goles, aportó cinco asistencias: un promedio de una por encuentro.

"La Albiceleste" se imponía por 1-0 en los cuartos ante el local con el gol de Roberto Ayala de cabeza tras el centro de Román en un corner desde la derecha. Así y todo, el técnico lo vio cansado y decidió sacarlo de la cancha a los 72 minutos, cuando lo reemplazó Esteban Cambiasso. El empate de Miroslav Klose y las posterior eliminación en los penales (4-2) hicieron que esa variante de José fuera una de las más polémicas de la historia del Seleccionado en las Copas del Mundo.

La salida de Riquelme en los cuartos contra Alemania aún se debate.

Los números de Riquelme en el Mundial 2006 con la Selección Argentina

Argentina 2-1 Costa de Marfil - Grupo C - Titular, reemplazado a los 90+3´ por Pablo Aimar. Dio una asistencia. Argentina 6-0 Serbia y Montenegro - Grupo C - Titular, completó los 90´. Dos asistencias. Argentina 0-0 Holanda - Grupo C - Titular, reemplazado por Aimar a los 80´. Argentina 2-1 México - Octavos de Final - Titular, completó los 120 minutos. Una asistencia. Alemania 1-1 (4-2) Argentina - Cuartos de final - Titular, reemplazado a los 72´ por Cambiasso. Una asistencia.

Por qué Riquelme no jugó más Mundiales con la Selección Argentina

Tras Alemania 2006, llegó un recambio en el combinado nacional: se marchó Pekerman y llegó Alfio Basile, quien tenía debilidad por su juego y lo convocó igual pese a que Román había estado varios meses parado en Villarreal de España. Tras la despedida del "Coco", Sergio Batista lo llevó a los Juegos Olímpicos de Beijing (China) en 2008, donse ganó la medalla de oro con la sub 23.

Ya en la Mayor, una mala Copa América 2011 como local eyectó al "Checho" del cargo y lo sustituyó Diego Maradona. A partir de ese momento, todo cambió. "El Diez" expresó en TyC Sports que Román no le servía "tan lejos del arco" y que le iba a pedir que pisara más el área rival. No obstante, esas palabras no le gustaron al por entonces mediocampista, que anunció en El Trece que se despedía del Seleccionado por las palabras públicas de "Pelusa".

"No comparto los mismos códigos que él, ya no voy a estar más. No nos manejamos de la misma manera, no tengo los mismos códigos que tiene él", cruzó fuerte a Maradona. "Mis códigos no son los de él y los de él no son los míos, así que no podemos estar juntos. Me enteré por la tele de que él me veía mal, lo lógico hubiera sido que hablara conmigo", explicó, entre otras cosas.

Pese a los intentos de Diego de recomponer la relación y contar con una de sus máximas figuras de cara a Sudáfrica 2010, el crack volvió a ser contundente en una conferencia de prensa en Boca: "Yo fui claro con mi decisión en su momento, no hay más nada que decir". Por último, un Román con 32 años y una baja en su rendimiento deportivo hicieron que no fuera más considerado para ver la celeste y blanca.