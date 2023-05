Molina confesó sorpresivamente de qué club es hincha: "De toda la vida"

El jugador campeón del mundo en Qatar 2022 destacó su amor por un grande del torneo argentino.

El jugador de la Selección Argentina Nahuel Molina reveló este martes, de forma sorpresiva, de qué club es hincha desde pequeño. El lateral derecho, surgido de las divisiones inferiores de Boca Juniors, dio detalles de su amor hacia una institución que hasta el momento no había expresado.

La carrera de Molina tuvo un salto repentino tras su debut en 2016. Si bien no pudo asentarse en Boca Juniors, el cordobés de 25 años, que tuvo pasos más que satisfactorios a préstamo por Defensa y Justicia y Rosario Central, realizó las inferiores en el equipo "Xeneize" pero reconoció públicamente que su fanatismo futbolístico está con otro equipo.

La revelación de Nahuel Molina sobre el club de sus amores

El jugador de Atlético de Madrid, asentado como el lateral derecho titular de Diego Simeone, brindó una entrevista al programa Nadie dice nada de Luzu TV y al ser consultado sobre qué equipo es hincha, se sinceró. "Yo hablo por mí: soy de Talleres de toda la vida", comenzó diciendo el oriundo de Embalse.

Si bien Molina afirmó su amor por la "T", club de su provincia, Molina también detalló sus sentimientos hacia Boca, con el que disputó apenas un puñado de partidos. "Le tengo un enorme cariño a Boca porque estuve ocho años de mi vida ahí metido, viviendo a dos cuadras de la cancha".

En las últimas semanas había circulado que Molina, jugador clave en el equipo de Lionel Scaloni y que marcó un golazo ante Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, era fanático de River Plate. Sin embargo, el propio defensor negó los rumores y señaló que su afecto por Talleres es desde toda la vida.

Dónde jugará Messi: el deseo de Scaloni, DT de la Selección Argentina

Scaloni dio su opinió sobre el futuro de Messi.

Lionel Scaloni reveló cuál es su deseo con relación al futuro de la carrera de Lionel Messi, una vez que venza su contrato con PSG el 30 de junio de 2023. El entrenador de la Selección Argentina se refirió a la decisión que deberá tomar el capitán en julio, con Barcelona a la expectativa de un probable regreso tras dos temporadas en Francia.

El DT de 44 años fue entrevistado en España, donde llenó de elogios al delantero rosarino. Allí, reconoció que no sabe dónde seguirá jugando, destacó que "el mundo es feliz" viéndolo dentro de una cancha en cualquier rincón del mundo y simplemente deseó que él también "siga siendo feliz".

El estratega santafesino señaló sobre el crack que "su futuro lo maneja él y ojalá siga siendo feliz adentro de una cancha, más allá del club donde esté". "Creo que eso es lo realmente importante: que encuentre un lugar donde pueda ser feliz en un campo de juego", profundizó el DT campeón de América y del mundo con "La Albiceleste".

"El después, como me toca hoy a mí, de ser un exjugador... Quisiéramos estar adentro. Así que, que él disfrute hasta donde pueda", se sinceró el pujatense. Consultado acerca de la baja en el interés por el torneo español desde que se marcharon Lionel y Cristiano Ronaldo, Scaloni consideró que "es una pérdida no sólo para LaLiga: para el aficionado, para todo el mundo, aunque las otras Ligas son buenas también".

"No sé qué pasará en el futuro: si volverá a España, se quedará en Francia, irá a otro país... Estoy seguro de que el país que lo tenga lo disfrutará", recalcó el entrenador nacional. Por último, aseveró: "Yo creo que cualquier entrenador quisiera tenerlo, no hay duda. Yo tengo la ventaja de que fui compañero, he jugado con él, contra él... Lo dirijo ahora y sé todo lo que puede dar, pero el que no lo conoce supongo que también lo quisiera entrenar".