Messi reveló el drama familiar que vivió antes de ganar el Mundial: "Sufrí mucho"

Lionel Messi reveló cuál fue el calvario que vivió junto a su familia tiempo antes de ganar la Copa del Mundo con la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022. El brutal testimonio del crack en una entrevista con Andy Kusnetzoff.

Lionel Messi decidió hablar sobre uno de los temas que más lo angustió durante un largo tiempo y que culminó con la obtención de la Copa del Mundo en el Mundial de Qatar 2022. En una larga entrevista con Andy Kusnetzoff, el capitán de la Selección Argentina reveló el drama que atravesó con las críticas desmedidas de los hinchas y del periodismo.

"De la final hay dos preguntas que son claves y que quiero saber. Vos la mirás a Anto y le decís 'ya está'. ¿Qué quiere decir?", le consultó Andy en Urbana Play, en referencia al video viral en el que Messi le envía dicho mensaje a su familia, desde el campo de juego, segundos después de consagrarse ante Francia.

Entre risas, Lionel indicó qué significa el "ya está" que le transmitió a sus seres queridos: "Y que ya está, que ya se había terminado. La miré a ella (Antonela Roccuzzo), a mi familia después de tanto tiempo, de tanto sufrimiento porque hubo épocas que sufrí mucho con la Selección".

Lionel Messi, acariciando la Copa del Mundo en Qatar.

Asimismo, Messi dejó en claro que durante varios años, y a raíz de las derrotas en las finales del Mundial 2014, la Copa América 2015 y la Copa América 2016, fue maltratado por hinchas argentinos, periodistas y medios de comunicación: "Muchas decepciones, con finales perdidas, siempre haber estado tan cerquita y que nunca se dé. Había recibido, durante mucho tiempo, muchísimas críticas de todos los colores".

En tanto, "Leo" sostuvo que se daba cuenta que sus seres queridos también padecieron las burlas o críticas desmedidas: "Y yo sé que mi familia sufría igual que yo o más, incluso. Siempre querían demostrarme que estaban enteros, que estaban fuertes, pero yo sabía que por dentro estaban sufriendo muchísimo". Y resaltó: "No tanto porque no se daba sino por las cosas injustas que se dijeron hacia mi persona que sobrepasaban lo futbolístico y que iban más allá. Eso era lo que más me molestaba y lo que me dolía".

Finalmente, y a modo de conclusión sobre la frase de "ya está", Messi expresó: "Y era como cerrar el círculo: ganamos la Copa América, ganamos el Mundial... ya está, no queda nada, ja. Ya está..., se terminó".

La inesperada revelación del Kun Aguero sobre Messi y el próximo Mundial

El "Kun" se refirió al presente de su mejor amigo y no se guardó nada a la hora de expresar lo que piensa luego de que la "Albiceleste" levante el trofeo en Qatar 2022.

No fue lo único que dijo en la entrevista que le realizó Sebastián "Pollo" Vignolo durante ESPN F90 en el marco de la previa de la clásica "Noche Amarilla" del Barcelona de Ecuador. El goleador histórico del Manchester City participará de este multitudinario evento por el que pasaron otras estrellas del fútbol y seguramente se muestre en cancha. Mientras tanto, en la mencionada nota, reveló cómo está actualmente y también apuntó nuevamente contra Zlatan Ibrahimovic por sus dichos sobre la "Scaloneta".

"Creo que si Leo sigue con esta rutina puede llegar tranquilamente al Mundial 2026. Es todo de la cabeza por la mentalidad que quiera tener, pero nunca se sabe. Por ahí quiere relajarse, ya está cansado y hay que respetarlo. Cuidándose puede, son tres años más. Con la edad que tiene demostró que estando bien físicamente se puede", sostuvo Agüero en diálogo con Vignolo.

Por otro lado, el "Kun" habló de lo que representa la "Pulga" en la cancha: "Lo conozco y no lo hagas enojar. Es más, muchos defensores que se enfrentan a él tratan de no hacerlo enojar porque te vuelve loco. Se enoja con la pelota. Donde lo pinchas un poquito, listo. Leo se enojó con él mismo después del partido con Arabia, empezó a llevar el equipo y cada situación que pasaba estaba ahí".