Messi dio la noticia de la Selección que nadie esperaba: "No voy"

Luego de su arribo a Asia para los amistosos que jugará la Selección, Lionel Messi habló de su futuro y dio la noticia menos esperada con respecto a la "Albiceleste".

Lionel Messi dio la peor noticia con respecto a la Selección de cara al futuro y sorprendió al mundo. El mejor futbolista del planeta, de quien se espera su participación en la Copa América del 2024 y el Mundial 2026, confirmó lo que muchos fanáticos no querían escuchar sobre lo que se viene para su carrera luego de levantar el trofeo más importante de todos el pasado 18 de diciembre en el Estadio Lusail. Ahora, no quedará otra opción que esperar que el rosarino cambie de parecer.

Meses después de la consagración en Qatar, millones de hinchas esperan que Leo esté en la próxima Copa del Mundo que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. Sin embargo, esto parece cada vez más lejano y el propio jugador se encargó de dejar un mensaje desalentador para muchos. En la previa de los amistoso que la "Albiceleste" jugará en Asia, el diez rompió el silencio y habló con el medio chino Titan Sports sobre esta posibilidad.

"Como he dicho antes, no creo que participe en el próximo Mundial. No cambié de opinión al respecto. Me gustaría estar allí, pero no voy a participar", sostuvo la "Pulga" con respecto a su participación en el mencionado torneo en el que muchos sueñan con que esté. Sin embargo, el mejor del planeta parece más que decidido con su determinación con respecto a su futuro con la camiseta del elenco nacional.

Mientras tanto, el ex-Barcelona estará ante Australia en China, pero no jugará contra Indonesia en dicho país. El primer encuentro se llevará a cabo en Shanghai el 15 de junio y el segundo en Yakarta, el 19 del mismo mes. Se trata de la última doble ventana de amistosos en la previa al arranque de las Eliminatorias sudamericanas en septiembre, camino a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La impensada predicción de un astrólogo sobre Messi, la Selección Argentina y la Copa América

Un astrólogo se animó a pronosticar cómo les irá a la Selección Argentina y a Lionel Messi en la Copa América 2024. El equipo nacional ya se consagró en el certamen continental en Brasil en 2021. Además, conquistó los trofeos de La Finalissima en Londres y del Mundial de Qatar en 2022. Sin embargo, va por más de la mano de su entrenador Lionel Scaloni.

A través de su cuenta oficial de Twitter @ArmasGiorgio, el vidente publicó una foto de "La Pulga" maniobrando con la pelota durante un encuentro frente a Uruguay por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, en el estadio Monumental de River. El rosarino tiene el balón y lo rodean su amigo Luis Suárez y Sebastián Coates en la imagen. Entonces, Giorgio escribió simplemente: "Final Copa America 2024", con el ícono del trofeo. Como "La Celeste" acaba de ganar en Buenos Aires la primera Copa del Mundo Sub 20 en su historia, quien se autodefine como "un especialista en rituales" se envalentonó y aseguró que estará en la definición por el título en Estados Unidos con Marcelo Bielsa como DT.