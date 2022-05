Mateo Klimowicz, el futuro crack que rechazó a Alemania para jugar en la Selección Argentina

El furor por la Selección Argentina no para. Ahora, un futuro crack que pasó por las juveniles de Alemania rechaza jugar en la mayor de la potencia de Europa para vestir la camiseta albiceleste.

El furor por la Selección Argentina de Lionel Messi y de Lionel Scaloni no para. Ahora, un futuro crack que pasó por las juveniles de Alemania rechaza permanentemente las citaciones de la mayor de dicha potencia de Europa porque quiere sumarse a "La Scaloneta".

La consagración en la Copa América de Brasil en 2021, el largo invicto que sostiene el conjunto albiceleste, la presencia de "Leo" y la posibilidad de seguir acumulando títulos a futuro hace que el interés por el Seleccionado nacional de fútbol sea cada vez más amplio en todo el mundo.

Mateo Klimowicz rechaza a Alemania para poder jugar en la Selección Argentina

Se trata del hijo de Diego "El Granadero" Klimowicz, un excentrodelantero que jugó en Instituto y en Lanús en Argentina, además de las diversas etapas en el Viejo Continente. Lo concreto es que Mateo hace su propio camino y tiene un gran futuro dentro de las canchas.

Tanto es así que luego de haber surgido en "La Gloria" partió a Stuttgart en 2019 para jugar en la Bundesliga a cambio de un millón y medio de euros por el 90% de su ficha. Además, Instituto recibió otros 400 mil euros luego porque el joven cumplió los objetivos de partidos estipulados en el contrato. Al principio formó parte del conjunto de la reserva de Stuttgart hasta que pasó a integrar el plantel estelar.

Como consecuencia del gran desempeño de Mateo Klimowicz en Alemania, el mediocampista ofensivo cordobés de 21 años, 1.80 m. y 70 kilos fue convocado para las diversas Selecciones juveniles teutonas. Incluso, se consagró campeón de la Eurocopa Sub 21 disputada en 2021 en Hungría y Eslovenia, certamen en el que participó en cuatro cotejos. En total en su incipiente carrera como profesional, el volante suma 101 encuentros con 18 goles y 8 asistencias.

Una de las principales promesas del fútbol sudamericano está siendo seguido por el departamento de scouting de la Selección Argentina a cargo de Juan Martín Tassi, contactado por Bernardo Romeo y devenido en Director de Scouting internacional de la AFA.

Tassi se desarrolla en el área de captación formativa, con una primera incursión en Europa y en coordinación permanente con los técnicos de los Seleccionados juveniles de "La Albiceleste": Diego Placente en la Sub 15, Pablo Aimar en la Sub 17, y Javier Mascherano en la Sub 20 y en la Sub 23. De hecho, ya ha sido convocado para entrenar con ellas en diversas ocasiones.

Si bien Fernando "El Bocha" Batista lo había llamado para que integrara el plantel Sub 23 de Argentina para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en aquel momento se decidió a jugar para Alemania y la apuesta le salió bien porque terminó con el trofeo entre sus manos. Ahora, su futuro lo definirán en la AFA de cara a la próxima ventana internacional FIFA, que será en junio de 2022.