Mancuso contó la verdadera razón de la renuncia de Riquelme a la selección

El ex integrante del cuerpo técnico de Maradona habló de la pelea con Román y del rol de Ruggeri para intentar convencerlo que vuelva.

El ex ayudante de campo de Diego Maradona en la Selección Argentina Alejandro Mancuso habló sobre la renuncia de Juan Román Riquelme al seleccionado en 2009 y contó que Diego le pidió a Oscar Ruggeri que interceda para que vuelva. "Cuando hizo el acercamiento, le advirtió que estaba dificilísimo, que Riquelme no volvía a la Selección. Cuando dijo eso, me di cuenta de la magnitud del problema”, dijo el ex volante de Boca y Vélez.

El por entonces número 10 del "Xeneize" se había sentido agredido por una declaraciones públicas de Maradona en TyC Sports donde marcó que no le servía sino podía sacarse un hombre de encima y que quería que juegue más cerca de los delanteros que de los volantes centrales. La respuesta de Riquelme no tardó en llegar: "la realidad es que con el técnico que tiene hoy la selección no coincidimos mucho, no tenemos el mismo pensamiento y tampoco los mismos códigos. Ya no podemos trabajar juntos". Para Mancuso "se buscó esa excusa, pero me parece que el problema de fondo no era ese" sino que Román luego de la renuncia del "Coco" Basile tenía decidido no volver a jugar en la selección argentina.

Riquelme no llegó a jugar ni un partido con Maradona como técnico ya que fue dado de baja en el amistoso contra Francia en Marsella en febrero del 2009 porque tenía un partido con Boca el domingo a la noche y llegaba a Francia el mismo día del encuentro. Tras la renuncia al seleccionado en marzo del mismo año Riquelme incluyó ese partido en las críticas al manejo del entrenador ya que no lo llamó personalmente para avisarle. "Me entero por la radio que no voy a Francia y por televisión que el técnico me ve mal. Pasó un 2008 maravilloso, en el que gané muchas cosas y premios y, de repente, Riquelme es un desastre y pareciera que nunca supo dar un pase. Son todo palos, cada vez más fuertes y estoy cansado. Quiero disfrutar y vivir en paz", fue su decisión definitiva.

Maradona en aquel momento comentó que le generó "una tristeza muy grande" que no quiera ir a la selección pero que no se podía poner a llorar por eso ya que tenía que pensar en el resto de los jugadores. La relación entre los cracks nunca volvió a arreglarse y con el paso de los años tuvieron otros momentos de declaraciones cruzadas. Tras la muerte de Diego en noviembre del año pasado el hoy vicepresidente de Boca usó las redes oficiales del club para despedirlo. "Nadie nunca jugó ni jugará a la pelota como él. Verlo jugar fue increíblemente hermoso. Gracias Diego. Que en paz descanses. Un abrazo muy sentido a toda la familia Maradona", decía el mensaje.