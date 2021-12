Lionel Scaloni ya tiene reemplazo para el Kun Agüero: es una estrella del fútbol argentino

Lionel Scaloni quiere a una figura del fútbol argentino para ocupar el lugar del "Kun" Agüero en la Selección Argentina de cara a las próximas convocatorias.

El retiro de Sergio Agüero del fútbol trajo consigo la despedida de la Selección Argentina, en donde consiguió varios títulos. El último, la Copa América en Brasil el pasado mes de julio de 2021, fue sin dudas el más importante. Sin embargo, Lionel Scaloni no lo olvida pero ya piensa en el futuro del equipo y rápidamente encontró un reemplazo para su puesto en la "Albiceleste".

Todavía restan cuatro fechas para el final de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 y el técnico tendrá un año por delante para definir a los 23 que disputarán dicho certamen. Consiguió la clasificación en el empate en 0 ante Brasil en San Juan el pasado 16 de noviembre y afrontará los partidos que quedan con tranquilidad. Aunque también será la chance para probar distintas alternativas en la formación.

El principal apuntado a tener lugar, es el delantero José Manuel López, quien se desempeña en el primer equipo de Lanús. A sus 21 años se afianzó rápidamente en el "Granate" y comparte ataque con José "Pepe" Sand. Los 13 goles que marcó hasta el momento llamó, y mucho la atención del DT y su cuerpo técnico, por lo que lo tendrían cuenta para ocupar el lugar que dejó el "Kun" tras comunicar que dejaría el deporte a raíz de su afección cardíaca.

"Es una futura convocatoria inmediata. Lo siguen", aseguró Leo Paradizo en ESPN F12 y sus compañeros destacaron algunas de sus características que posee el joven atacante. Es importante mencionar que más allá de su buen nivel, no formó parte de las juveniles de la Selección Argentina cuando tenía la edad correspondiente. Por lo que, será la gran oportunidad de su carrera.

Un poco de su historia

Nacido un 6 de diciembre del 2000 en San Lorenzo, provincia de Corrientes. Dio sus primeros pasos en el Club El Progreso de su ciudad natal y tiempo después jugó en las inferiores de Independiente. Luego de una lesión, el "Rojo" no lo tuvo en cuenta y llegó a Lanús. En un momento fue cedido a Colegiales de Tres Arroyos, dónde se destacó como goleador de la Liga Regional y regresó a los 19 años para lucirse en primera. Hasta el momento cuenta con 14 tantos en 37 partidos disputados.

El torneo que jugaría la "Albiceleste" a partir del 2024

La Nations League, que actualmente se disputa en Europa no cambiaría su sede pero sí su formato. El vicepresidente de la entidad que regula el fútbol del Viejo Continente, Zbigniew Boniek, aseguró en una entrevista con un medio polaco que "los equipos de Conmebol se sumarán a la competencia a partir del 2024". Por lo que, si se concreta esta posibilidad, la "Scaloneta" sumará un nuevo certamen a disputar en el futuro.

La mencionada liga se renueva año tras año. Michel Platini lo creó antes de su salida de la UEFA por corrupción y mutó con el paso de las temporadas. La primera edición se llevó a cabo entre 2018 y 2019, en la que Portugal se quedó con el trofeo tras vencer por 1 a 0 a Países Bajos en la final. La segunda quedó en manos de Francia el pasado 10 de octubre con la victoria ante España por 2 a 1 en el duelo decisivo.

El emotivo mensaje del "Kun" Agüero

Durante su despedida, brindó unas palabras de agradecimiento a los clubes en los que jugó y contó lo que siente por la "Albiceleste": "A Independiente que me formó, al Atlético Madrid que confió en mi para que juegue en Europa, a la gente del City que me trataron bien siempre y saben lo que viví ahí. A la gente del Barcelona estoy muy agradecido porque desde que llegué me trataron muy bien, y claramente a la Selección Argentina que es lo que más amo", agregó.