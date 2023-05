Lionel Scaloni mostró la fórmula secreta de la final del Mundial Qatar 2022 ante Francia

El entrenador argentino dio detalles de cómo preparó el partido definitorio en Lusail: la posición de Di María, dónde presionar y cómo marcar a Mbappé.

Este jueves se cumplen cinco meses de la consagración de la Selección Argentina en Qatar 2022 y el entrenador, Lionel Scaloni, reveló algunos secretos de cómo preparó la final ante Francia, entre los que se destacan la posición de Ángel Di María y la marca a Kylian Mbappé.

Van pasando los días del inolvidable triunfo argentino en tierras qataríes y, a la par, van apareciendo detalles de los protagonistas de aquellos días frenéticos. Esta vez, fue la propia cabeza del seleccionado argentino el que brindó informaciones de cómo pensó la final ante los europeos y que, al final, se terminó dando como imaginaba.

Los secretos de Lionel Scaloni para enfrentar a Francia en Qatar 2022

En una entrevista para el canal de FIFA, Scaloni contó la estrategia que usó junto a su cuerpo técnico días antes de la final. "Nosotros teníamos claro desde el momento que nos tocó jugar con Francia, después que pasó a Marruecos, que Di María iba a jugar en la izquierda", comenzó diciendo, mientras sotenía una hoja que tenía los números de cada jugador de aquella noche en Lusail.

A continuación, manifestó cómo hicieron para que no trascendiera nada a la luz: "Lo que sí, no se lo dijimos a ellos hasta una hora antes del partido y eso fue un poco la clave: no le dimos ventaja abosultamente a nadie de que lo sepa. Hoy en día se sabe todo y, a lo mejor, esto podía ser contraproducente. Me gusta escribir así, claro con los números. Igual lo minimizo, eh, porque si cuento todo estamos al horno".

Además, el oriundo de Pujato también explicó que el primer gol ante los franceses no fue casualidad del juego, sino un plan para atacar: "Siempre Julián estaba pendiente del volante central, dejándolo un poco más libre. En esa jugada fue clara: fue una pelota de Nahuel a Alexis, que casi sin mirar lo ve a Leo de espaldas, Julián hace el movimiento para afuera y aparace Ángel del otro lado libre, que era lo que buscábamos, que él no tenga la necesiadad a defender a Dembelé. Primero, porque no es lo suyo y segundo, porque tenía que estar fresco para atacar a Koundé. Fue un poco la imagen de lo que queríamos: estar agazapados cuando ellos la tenía, que era lo que se había planteado, y si la recuperábamos, terminar por el lado de Di María".

Sobre cómo iba preparando los encuentros del Mundial, Scaloni expresó: "Las explicaciones iban variando en base a los partidos. Pero a groso modo, creo que esto es una buena señal de lo que pensábamos que podía ser este partido. Y no siempre pensar que la pelota la íbamos a tener nosotros, al final el fútbol forma parte de avrias fases: una cuando la tenes y otra cuando no la tenes".

El plan para marcar a Kylian Mbappé

"La idea siempre fue que, cuando recibía él, tuviese uno o dos juagdores cerca. Al final, a estos jugadores no tenes que darles ni un metro. La idea era que él no reciba de frente. Una vez que recibe y te encara, ya es diferente. Por más rápido que sea un jugador, si está de espalda ahí tiene que ir presionado, no hay que darle respiro. Recibió muy pocas veces de frente y la que recibió, nos hizo daño. Pero la idea siempre que cuando estuviera de espalda, que vaya, no mirar para atrás".