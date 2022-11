La Selección Argentina ya tiene equipo confirmado para enfrentar a Arabia Saudita

La Selección Argentina enfrenta a Arabia Saudita en el debut del Mundial de Qatar 2022 y ya tiene el equipo confirmado para el encuentro que comienza a las 07:00 en el Estadio Lusail.

Después de varias semanas de expectativa para la mayoría de los hinchas y, sobre todo, luego de un par de días para los futbolistas en Qatar, la Selección Argentina de Lionel Messi ya se perfila para el debut frente a Arabia Saudita en la Copa del Mundo. Para eso ya tiene listos a los titulares que jugarán contra el conjunto asiático. El DT no confirmó el equipo en conferencia de prensa, pero ya se sabe quién ocupará el lugar del lesionado Giovani Lo Celso en el 11 que saltará al verde césped.

Luego de varias dudas y tras la dolencia del hombre del Villarreal hace dos semanas, el entrenador resolvió quién será el reemplazo del exjugador de Rosario Central. Luego de varias idas y vueltas, Lionel Scaloni se decidió por Alejandro "Papu" Gómez quien ocupará ese sector por encima de Alexis Mac Allister. Por otro lado, también entraría Nicolás Tagliafico en lugar de Marcos Acuña, en otro de los cambios que dispuso el estratega campeón de América en 2021.

El actual jugador del Lyon tendría una ventaja sobre el futbolista del Sevilla por su actualidad física. Lo mismo ocurriría con "Papu" Gómez, aunque en realidad, en el caso del exfutbolista mantuvo una ventaja por su nivel futbolístico. El partido le permite, por otro lado, a Lionel Scaloni ser un poco más ofensivo con respecto a otros rivales del mismo grupo.

El partido se jugará en el estadio de Lusail, sede de la final del próximo 18 de diciembre y recibirá 80.000 personas para el estreno del equipo capitaneado por Lionel Messi en el Grupo C, que tendrá el arbitraje del esloveno Slavko Vincic. Argentina enfrentará a los saudíes por primera vez en la historia de la Copa del Mundo de la FIFA y en caso de ganar o empatar igualará el récord invicto de un seleccionado nacional en toda la historia del fútbol, que le pertenece a Italia (2018-2021) bajo la conducción de Roberto Mancini.

Formación de Argentina para enfrentar a Arabia Saudita

El seleccionado argentino dejó atrás días de incertidumbre en torno a la conformación de la lista definitiva para Qatar 2022, de la que debieron ser excluidos por lesión los delanteros Nicolás González y Joaquín Correa. En este sentido, con respecto a la posible formación que presentará Argentina para enfrentar a Arabia Saudita aparecen: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alejandro Gomez; Lionel Messi, Ángel Di María y Lautaro Martínez.

No obstante, Lionel Scaloni no quiso confirmar. "Ya se los dije a ellos, no sale de lo que vimos estos días. Pero lo sabrán recién mañana. No va a haber cambio de esquema", aseguró Scaloni en el inicio de la conferencia de prensa cuando le consultaron acerca de los 11 que saltarán al campo de juego para medirse ante Arabia Saudita. De esta manera, el estratega campeón de América fue contundente y no dio nombres.