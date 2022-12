La Selección Argentina ya imagina el plan ante Países Bajos y puede haber cambios

El conjunto que dirige Lionel Scaloni ya tiene a sus jugadores listos para enfrentar a Países Bajos. Con el retorno de Ángel Di María y Papu Gómez, el entrenador tiene a todos sus futbolistas.

La Selección Argentina inició la preparación para el partido del próximo viernes frente a Países Bajos. El encuentro es por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 y el entrenador Lionel Scaloni ya empieza a diagramar un plan para tratar de frenar al conjunto neerlandés. En principio, durante la primera jornada de entrenamiento, el equipo nacional no contó con Ángel Di María ni Alejandro "Papu" Gómez, quienes todavía arrastran algunas molestias.

Vale decir que los futbolistas fueron los únicos ausentes en los primeros quince minutos abiertos a la prensa y, según se conoció, tanto Di María como Papu realizaron algunos trabajos en el gimnasio y kinesiología. El exfutbolista de Rosario Central mantiene esa molestia en el cuádriceps que tuvo en el partido contra Polonia en el último partido de la fase de grupos y, contra Australia, Lionel Scaloni decidió que no esté presente. Por su parte, en ese mismo partido, el exfutbolista de Arsenal de Sarandí sufrió un esguince de tobillo.

Más allá de estas situaciones, la decisión del entrenador argentino es tratar de recuperar a todos los futbolistas para que los 26 jugadores estén disponibles en el encuentro ante Países Bajos. La premisa de "todos sanos" es la principal que maneja el entrenador desde hace un largo tiempo y que, a lo largo del torneo, lo mantiene. Así fue como Leandro Paredes perdió la titularidad -primero- en manos de Guido Rodríguez y, finalmente, en los pies de Enzo Fernández. Este último fin de semana, Di María ni siquiera estuvo entre los concentrados o posibles ingresantes. Esta decisión aparece como una idea clara del entrenador y que, por su parte, le da una personalidad de dinámica al partido. "Es neceasario correr", parece la bajada de línea de Scaloni.

Una de las ideas de Lionel Scaloni es poblar la mitad de la cancha para, además, liberar a Enzo Fernández y que tenga mayor llegada. Si en el mediocampo ingresara Leandro Paredes para formar un 4-4-2 el jugador que estaría resignado a salir sería Di María o Alejandro Gómez. Es una posibilidad que surge, desde ya, a un par de días del duelo de cuartos de final. El entrenador, por su parte, todavía no tomó ningún tipo de decisión más allá de los entrenamientos habituales, ya que el domingo la gran mayoría se dedicó a pasar un tiempo en descanso con sus familias. Esta vez los futbolistas argentinos volvieron a entrenarse de cara a lo que viene en pocos días: el cruce de cuartos de final será el próximo viernes desde las 16 (22 de Qatar) en Lusail, el escenario más grande del Mundial de Qatar 2022, con capacidad para 88.966 espectadores, donde la Argentina ya enfrentó a Arabia Saudita y México.

¿Qué piensa Países Bajos?

Por el lado de Países Bajos, no hay muchas ideas sobre lo que puede llegar a hacer Van Gaal que, a lo largo de su historia, demostró ser un entrenador que estudia cada partido de una manera particular y puntillosa. De hecho, la mayor virtud que se le reconoce al entrenador es su grado de obsesión para tratar de amarrar los juegos de sus rivales. A tal punto que, por ejemplo en 2014, tuvo un partido de ajedrez ante la Selección Argentina. En una entrevista, Claudio Gugnali -ex ayudante de Alejandro Sabella- lanzó: "Van Gaal fue el entrenador que más no estudió. Incluso Robben tuvo el triunfo de Holanda pero Mascherano nos salvó".

Ahora Países Bajos vuelve a tener una oportunidad contra Argentina después de no haber clasificado a Rusia 2018. Pero también, más allá de su oportunidad, tendrá que enfrentarse para un equipo que es muy diferente a lo que ellos se imaginaban en el arranque del torneo. Hoy la Selección de Lionel Scaloni juega a otra cosa y con intérpretes distintos.