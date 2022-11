La Selección Argentina se entrena a días del debut en Qatar 2022: regenerativos y kinesiología

Luego de la victoria ante Emiratos Árabes, el conjunto argentino realizó su primer entrenamiento en Qatar, donde arribó en la madrugada de este jueves.

La Selección Argentina se entrenó en la noche de Doha, en la Universidad de Qatar, luego de haber arribado al país en la madrugada tras la goleada 5-0 ante Emiratos Árabes Unidos. A falta de cinco días para el debut en el Mundial de Qatar 2022, el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni utilizará los cuatro entrenamiento restantes para exigir al máximo a los jugadores que arrastran lesiones musculares.

El encuentro del pasado jueves en Abu Dabi sirvió, entre otras cosas, para que el equipo tuviera algo de ruedo y para observar a aquellos futbolistas que no estaban en plenas condiciones fìsicas y que, incluso, podrían llegar a ser sustuidos de la lista, como declaró Scaloni en conferencia de prensa tras la finalización del partido.

Ya en el entrenamiento nocturno de este jueves, se observó que aquellos que sumaron la mayor cantidad de minutos ante Emiratos Árabes realizaron movimientos regenerativos sin exigirse del todo, como era de esperarse. Sin embargo, lo sobresaliente fue que Joaquín Correa hizo kinesiología junto a Marcos Acuña, ambos por cuestiones diferentes. En el caso del delantero del Inter porque terminó el encuentro con un dolor en su rodilla, en el mismo lugar del que se había recuperado de una lesión antes de viajar a Qatar, mientras que el "Huevo" arrastra una pubalgia crónica con la que debe hacer ejercicios específicos para no tener dolor.

La idea de Scaloni es que, una vez que los futbolistas hayan descansado lo suficiente, realicen los entrenamientos del viernes al domingo con máxima exigencia para probar el cuerpo de los futbolistas y, de ser necesario, poder hacer algún cambio en la losta de 26 jugadores, que hasta el lunes 21 hay tiempo reglamentario.

En un principio trascendió que Nicolás González, que disputó 180 minutos en los últimos cuatro meses, Acuña y Cristian Romero eran los jugadores que estaban en duda por cuestiones físicas. Sin embargo, se informó que "Cuti" se recuperó bien de las molestias musculares en su pierna izquierda y llegará al debut en buena condición. El que se sumó a la lista de incógnitas es Correa, aunque no tiene una lesión confirmada en su rodilla, evualarán su rendimiento ante los dolores que viene padeciendo.

Alarma en la Selección: Scaloni aseguró que puede haber cambios en la lista de convocados

Lionel Scaloni encendió las alarmas en el seleccionado después de la goleada 5-0 a Emiratos Árabes Unidos en el último amistoso previo al Mundial de Qatar 2022. El entrenador de 44 años analizó el encuentro y, de paso, protagonizó una preocupante declaración vinculada con el estado físico de los jugadores: "Todavía tenemos algunos problemitas. Tenemos días para decidir el tema de la lista. Si te soy sincero no puedo decirlo al 100%, pero tenemos tiempo. Por suerte o mala suerte, podemos cambiar. Esperemos que no, pero está la posibilidad", se sinceró el DT.

Puntualmente con relación a ciertos jugadores, Scaloni añadió: "No queríamos hacer jugar a Nicolás Tagliafico tampoco, Marcos Acuña había venido de un parón, había que poner un lateral izquierdo... A Nahuel (Molina) se le simplificaba más con la línea de tres, con Lisandro (Martínez) atrás". Además, remarcó que "fue una manera de probar" y amplió: "Nada real de lo que venimos haciendo, pero sirve para que agarren minutos".

Acerca de los "tocados", el creador de La Scaloneta reconoció: "No digo que van a salir de la lista, hay jugadores que quedaron fuera de la convocatoria porque no estaban aptos para jugar o había algún riesgo", amplió. Y concluyó: "Entonces, yo no te puedo garantizar que esos jugadores estén bien. Hay que ser cautos, por algo han quedado algunos afuera y hemos dosificado los minutos".