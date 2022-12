La Selección Argentina piensa en Países Bajos: día libre, asado y a rezar por Di María

La Selección Argentina ya se enfoca en Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 y tuvo el domingo libre. Asado, visitas familiares y buenas noticias con Ángel Di María.

La Selección Argentina deja atrás de a poco la sufrida victoria por 2-1 frente a Australia en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 y ya piensa en los cuartos ante Países Bajos. En un clima de euforia, desahogo y cautela al mismo tiempo, la delegación nacional descansa en el predio de la Universidad de Qatar en la capital Doha, donde se encuentra alojada desde una semana antes del sebut en el torneo.

Luego del desgaste de haber jugado cuatro partidos en apenas once días, el entrenador Lionel Scaloni dispuso un domingo 4 de diciembre libre para todo el plantel. Después del desayuno y del almuerzo, los futbolistas reposaron durante la tarde y recibieron las visitas de sus familiares para culminar con un gran asado de cena. Una jornada de relajación a la espera del lunes 5, en el que habrá un entrenamiento liviano para los que disputaron más de 45 minutos frente a los oceánicos y tareas más fuertes para aquellos que participaron menos del encuentro.

Di María estará disponible para Argentina vs. Países Bajos

Luego de que "Fideo" no estuviera disponible para el cruce por los octavos de final, la buena noticia es que podrá jugar contra la ex Holanda por los cuartos. Si bien el cuerpo técnico todavía no determinó si el extremo de Juventus estará desde el arranque o no, lo cierto es que hay una diferencia notoria y positiva: estará con la camiseta puesta y el short listo para ingresar, a diferencia de lo que ocurrió ante Australia, cuando estuvo vestido con ropa informal porque no iba a ser tenido en cuenta.

El rosarino de 34 años evoluciona favorablemente de la leve sobrecarga muscular en el cuádriceps derecho sufrida contra Polonia por la tercera fecha del Grupo C. De esta manera, será una gran opción para Scaloni a la espera de lo que ocurra con su reemplazante, Alejandro "El Papu" Gómez, que acabó con un leve esguince de tobillo en los octavos.

Si ninguno estuviera en condiciones de ser titulares, hay dos alternativas extras: incluir a otro extremo o mediapunta (Paulo Dybala, Ángel Correa, Thiago Almada) o modificar el esquema a un 5-3-2 o a un 4-4-2. En el primer caso, Lisandro Martínez sería una fija en el fondo. En el segundo, podrían entrar Leandro Paredes o Exequiel "El Tucu" Palacios al equipo. Igualmente, lo más probable por estas horas es que se sostenga el dibujo táctico del 4-3-3. En principio, el resto de la alineación sería la misma que derrotó por 2-1 a "Los Canguros".

La Selección Argentina ya tiene a Países Bajos en el horizonte.

La posible formación de Argentina vs. Países Bajos en el Mundial de Qatar 2022

De esta manera, La Scaloneta saltaría a la cancha en busca de las semifinales con Emiliano "El Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian "El Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Di María o "El Papu" Gómez.

La alegría de Messi tras el triunfo de Argentina vs. Australia

A través de su cuenta oficial de Instagram (@leomessi), el capitán publicó algunas fotos del encuentro en el que marcó un gol y añadió: "Un pasito más… Increíble otra vez más el apoyo de toda nuestra gente!!!". "#VamosArgentina", cerró el crack de PSG para sus más de 383 millones de seguidores.

Selección Argentina vs. Países Bajos en el Mundial de Qatar 2022: hora, TV en vivo y streaming

La Scaloneta chocará con el conjunto de Louis Van Gaal el viernes 6 de diciembre desde las 16 horas de Argentina. El cotejo será transmitido en vivo en la televisión por los canales TV Pública (abierto), TyC Sports y DeporTV (cable). Además, el streaming online corre por la cuenta de sus propias plataformas TyC Sports Play y Cont.ar, además de otras aplicaciones como DirecTV GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.