La Selección Argentina debuta ante Bélgica en el Mundial Sub 17: hora, TV en vivo y streaming

La Selección Argentina debutó en el Mundial Sub 17 frente a Bélgica.

La Selección Argentina debuta en el Mundial Sub 17 de Qatar 2025 frente a Bélgica, uno de los equipos con mayor potencial a futuro de Europa. El conjunto dirigido por Diego Placente se estrena en la máxima cita en el Grupo D, que completan Fiji y Túnez. Después del reciente subcampeonato en el Sub 20 con el mismo entrenador, ahora la "Albiceleste" irá por el único trofeo importante que le falta ganar en la historia a nuestro país.

Después de un arranque muy parejo del encuentro, a los 35 minutos apareció Ramiro Tulián, de Belgrano de Córdoba, para abrir el marcador con un golazo de volea. Justo cuando se iba a ir al descanso en ventaja, apareció el empate de los belgas con el tanto de Arthur De Kimpe.

Argentina vs. Bélgica en el Mundial Sub 17: hora, TV en vivo y streaming

El estreno en la Copa del Mundo juvenil es el lunes 3 de noviembre del 2025 desde las 11.45 horas de Argentina, con la transmisión en vivo en la televisión de la TV Pública y DSports. En cuanto al streaming online, correrá por las cuentas de Cont.ar, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

La lista de la Selección Argentina para el Mundial Sub 17 de 2025

La lista oficial de la Selección Argentina para el Mundial Sub 17 del 2025.

Arqueros : José Castelau (Real Madrid), Juan Manuel Centurión (Independiente), Valentín Reigia (Argentinos Juniors).

Defensores : Fernando Closter (Independiente), Thiago Yañez (Argentinos Juniors), Simón Escobar (Vélez Sarsfield), Matías Satas (Boca), Mateo Martínez (Racing), Santiago Silvera (Argentinos Juniors), Misael Zalazar (Talleres de Córdoba).

: Fernando (Independiente), Thiago (Argentinos Juniors), Simón (Vélez Sarsfield), Matías (Boca), Mateo (Racing), Santiago (Argentinos Juniors), Misael (Talleres de Córdoba). Mediocampistas : Alejandro Tello (Racing), Santiago Espíndola (River Plate), Felipe Pujol (Vélez Sarsfield), Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s Old Boys), Ramiro Tulián (Belgrano de Córdoba), Uriel Ojeda (San Lorenzo).

: Alejandro (Racing), Santiago (River Plate), Felipe (Vélez Sarsfield), Jerónimo (Newell’s Old Boys), Ramiro (Belgrano de Córdoba), Uriel (San Lorenzo). Delanteros: Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach), Felipe Esquivel (River Plate), Thomas De Martis (Lanús), Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors), Gastón Bouhier (Argentinos Juniors).

Cuándo se juega el Mundial Sub 17 Qatar 2025

El torneo juvenil que jugará la Selección Argentina comenzó este lunes 3 de noviembre y culminará el jueves 27.

Cómo se juega el Mundial Sub 17 Qatar 2025

El torneo constará de 12 grupos de 4 equipos cada uno -48 selecciones- de los cuales avanzarán a octavos de final tan sólo 16. Estos equipos saldrán entre los dos mejores de cada zona y se sumarán los 6 mejores terceros. En caso de que los mano a mano finalicen en empate irán directamente a penales sin pasar por el alargue.

Los grupos del Mundial Sub 17 de 2025