La Selección Argentina de paddle se acaba de consagrar campeona del mundo en 2022 en la final frente a España en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. En una definición infartante y a plena remontada, "La Albiceleste" se quedó con el título más importante en uno de los deportes en los que siempre una potencia a nivel global, últimamente de la mano de su máxima figura Fernando Belasteguín.

En la 16° edición del certamen en la historia, el combinado nacional se impuso por 2-1 en la definición luego de una notable actuación de "Bela" y de Carlos Sanyo Gutiérrez. En el tercer y definitivo punto de la serie, los mencionados jugadores superaron a la dupla conformada por Alex Ruiz y Momo González por 6-4, 5-7 y 6-3. Se trata del undécimo título para el Seleccionado, que lidera en el palmarés con comodidad, ya que su rival lo escolta con cuatro trofeos.

El elenco nacional comenzó abajo en el marcador por la derrota de la dupla integrada por Tapia y Chingotto, aunque igualaron Stupa-Di Nenno y el duelo definitivo lo ganaron Sanyo y Belasteguín. Los dos mejores equipos del ranking mundial se enfrentaron en una final ideal y no apta para cardíacos, que terminó para el lado de los albicelestes.

Argentina campeón del mundo de paddle: qué dijo Belasteguín

Una vez consumado el título, el mejor jugador expresó desde la cancha, a pura sinceridad: "En el final estaba cagado, te lo juro. Creo que hoy Sanyo jugó muy bien. Después de lo del año pasado, nadie se podía imaginar que íbamos a terminar ganando este punto juntos". "Estoy muy feliz por el paddle argentino: este es un equipo de todo el país", profundizó el crack de 43 años.

Consultado acerca de su supuesto retiro del Seleccionado, "Bela" contestó: "No sé si éste es el último (Mundial). Me queda muy poco, pero estoy tranquilo porque viene una gran camada detrás mío". "Le voy a pedir permiso a mi mujer... Porque hoy, en Dubai no duermo", amplió el astro.

El camino de la Selección Argentina de paddle al título en el Mundial 2022

Argentina 3-0 Bélgica - Grupo B. Argentina 3-0 Italia - Grupo B. Argentina 3-0 Países Bajos - Grupo B. Argentina 2-0 Paraguay - Cuartos de final. Argentina 2-0 Portugal - Semifinales. Argentina 2-1 España - Final.

Mundial de paddle masculino: el historial de títulos

La realidad es que entre Argentina (11) y España (4) se reparten los únicos 15 campeonatos que se disputaron cada dos años, desde 1992.