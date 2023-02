La Selección Argentina, atacada tras los premios The Best: "Decepcionado"

Uno de los rivales a los que la Selección Argentina eliminó en el Mundial de Qatar 2022 atacó a "La Albiceleste" tras los cuatro premios que recibió en la gala del The Best en París.

El enojo contra la Selección Argentina por haber copado los The Best.

Uno de los rivales a los que la Selección Argentina eliminó en el Mundial de Qatar 2022 cargó contra la FIFA por algunos resultados de las votaciones de los premios The Best, que quedaron en su gran mayoría en manos de los albicelestes. Incluso, se mostró "decepcionado" porque los jugadores de su país no se destacaron en las listas finales en los trofeos individuales.

El protagonista es Zlatko Dalic, el entrenador de Croacia, adversario que fue goleado por "La Albiceleste" por 3-0 en las semifinales del torneo. El DT de 56 años se quejó porque los futbolistas de su nación no fueron destacados como se merecían y recordó que su equipo fue el único, junto con Francia, que estuvo en el podio de las últimas dos Copas del Mundo.

El DT de Croacia atacó a la Selección Argentina y a la FIFA por los premios The Best: "Merecemos respeto"

El estratega que llevó al combinado europeo al subcampeonato en Rusia 2018 y al tercer puesto en Qatar 2022 brindó una entrevista luego de la gala celebrada en París. A pura sinceridad y con mucha bronca, reconoció: "Estoy decepcionado con la actitud de la FIFA con la Selección croata. Basándonos en todo lo que hemos conseguido, merecemos más respeto del órgano de gobierno del fútbol mundial del que hemos recibido".

Para argumentar su opinión, recordó que se trata del "único equipo entre los cuatro mejores en el ciclo entre el Mundial y esta Liga de Naciones". "Ocupamos portadas a nivel mundial ganándole al mejor equipo del mundo, Brasil y, junto a Francia, somos el único equipo que hemos ganado dos medallas en los últimos dos Mundiales", profundizó.

Dalic, el DT de Croacia que protestó por los The Best para Argentina.

Fastidioso, Dalic puntualizó en que "después de todo eso, mira la lista de los 14 jugadores al The Best a mejor jugador... Aparte de Luka Modric, ¿dónde están los demás jugadores croatas? (...) ¿De verdad no hay hueco para Mateo Kovacic? ¿Dónde está el nombre de (Josko) Gvardiol? Él entró en el mejor once tanto del Mundial como de la Bundesliga". "¿Y (Dominik) Livakovic no merece ser uno de los cinco finalistas a mejor portero después de todo lo que hizo en Qatar?", insistió.

En la misma línea, el director técnico aseguró que a sus compatriotas se los minimiza porque no son una potencia histórica en el fútbol. "Siento que no tuvimos el respeto que merecemos. Tanto en los horarios que tuvimos como en la calidad del arbitraje, especialmente en las semifinales, me hacían sentir que le faltaban el respeto al equipo croata", se quejó. "Creo firmemente que tanto nuestro rendimiento en el campo y nuestra conducta fuera nos hace merecedores del mismo respeto que mostramos a nuestros rivales cada partido", amplió.

"Queremos más respeto para nosotros, nuestro equipo, nuestros jugadores... Con dos medallas, nos lo merecemos con creces", aseguró el DT del elenco balcánico, que comenzó a competir con el nombre actual a partir de la edición de Francia 1998. Por último, Dalic pidió que "la FIFA debería promover el hecho de que un pequeño país como es Croacia pueda jugar contra las naciones más grandes del mundo. Sería el mensaje más bonito posible para todo el mundo del fútbol".