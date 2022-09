La historia del tatuaje de Leandro Paredes dedicado a su pareja antes de ponerse de novios

Leandro Paredes, jugador clave dentro de la Selección Argentina que se prepara para el Mundial de Qatar 2022, se hizo un loco tatuaje tiempo antes de ponerse de novio con su actual pareja y tiene una increíble historia.

Leandro Paredes tiene una historia más que especial con uno de sus tatuajes. El volante de la Selección Argentina, que se prepara para el Mundial de Qatar 2022, se tatuó algo referido a su actual pareja mucho antes de ponerse de novios y claro, todavía lo mantiene. Todo comenzó cuando el futbolista daba sus primeros pasos en las inferiores de Boca Juniors, la institución que los unió desde un principio sin saber lo que vendría.

El mediocampista que actualmente se desempeña en la Juventus de Italia es uno de los más importantes de la era Lionel Scaloni en la "Albiceleste". Su buen nivel desde que jugaba en el "Xeneize" le abrió el camino para llegar al "Viejo Continente", donde lleva su carrera desde el 2014. Sin embargo, la "relación" con su esposa Camila Galante inició mucho antes de esto, incluso sin que salgan de manera formal. Claro que, el tattoo tuvo que ver con que finalmente oficialicen.

Mientras Paredes mostraba su potencial en las inferiores de Boca con poco menos de 10 años, el hermano menor de Camila compartía plantel con él y cada tanto se juntaban en la casa de ella. Desde ese momento en adelante, el jugador de la "Scaloneta" se enamoró perdidamente de Galante y tiempo después lo expresó en su cuerpo con un tatuaje con el nombre de quien todavía no era su novia.

Ya a los 14 (ella tenía 16) llegó la propuesta para salir y, de ahí en más, no se separaron jamás. Hoy en día, el joven surgido de la cantera del elenco de La Ribera y su pareja tienen dos hijos (Victoria y Giovanni) y están juntos hace más de 12 años. Cabe destacar, que Paredes también lleva los nombres de sus niños en la piel, ya que se los tatuó tal como hizo con su compañera de vida.

Los números de Leandro Paredes como futbolista

Desde su debut en la Primera División de Boca Juniors, Paredes tuvo 302 presentaciones y en 25 ocasiones infló la red. Sin dudas, su estadística es más que importante teniendo en cuenta que no es delantero. Con la "Scaloneta" lleva cuatro tantos y cinco asistencias en 44 compromisos. El volante de la Selección Argentina se presentó en el "Xeneize", pasó el Chievo Verona, la Roma y el Empoli de Italia y luego continuó su carrera en el Zenit de Rusia. Arribó al Paris Saint Germain en 2019 y recientemente retornó al "Calcio" para vestir los colores de la "Vecchia Signora", donde comparte equipo con Ángel Di María.

El sueño de Leandro Paredes de retirarse en Boca

El volante de "La Scaloneta" reconoció que le gustaría regresar al equipo de La Ribera, aunque al mismo tiempo fue cauto durante la entrevista con ESPN F90, el programa de televisión que conduce Sebastián "El Pollo" Vignolo. El ex Roma se sinceró con relación a su futuro profesional.

En el diálogo con los periodistas Esteban Edul y Diego Monroig, el futbolista fue consultado por su probable retorno al "Xeneize" dentro de algunos años. Luego de haber visitado La Bombonera en diferentes ocasiones, el ex Zenit de Rusia aclaró: "No me pongo una edad para volver porque uno nunca sabe".