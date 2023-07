La frase de Menotti sobre el futuro de Messi en la Selección Argentina que todos esperaban: "Sabés"

César Luis Menotti dijo una frase que ilusionó a todos acerca del futuro de Lionel Messi en la Selección Argentina, tras la gloria conseguida en el Mundial de Qatar 2022.

César Luis Menotti pronunció una frase acerca del futuro de Lionel Messi en la Selección Argentina que ilusionó a los hinchas de cara al Mundial 2026, tras la gloria conseguida en Qatar 2022 en diciembre pasado. El director de Selecciones nacionales pronosticó directamente que el capitán dirá presente en la máxima cita de mayores por sexta vez en su trayectoria profesional.

El exjugador y exentrenador de 84 años, campeón del mundo en Argentina 1978 al mando de "La Albiceleste", auguró que el delantero rosarino disputará su última Copa del Mundo en el certamen que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. Durante la entrevista con el periodista Emiliano Nunia en Súper Deportivo Radio, "El Flaco" llenó de elogios al crack de 36 años y vaticinó que podría jugar "hasta los 40". De ser así, "La Pulga" se transformaría en el primer futbolista de la historia en jugar seis Mundiales.

Menotti pronosticó que Messi jugará el Mundial 2026: "Tranquilamente"

El extécnico de Boca y River, entre otros, opinó que "físicamente, técnicamente y por edad, Messi puede jugar tranquilamente el próximo Mundial porque es muy sano, se entrena y se cuida mucho". Además, sostuvo que el astro "está impecable" porque "no tuvo lesiones" y "vivió el fútbol con mucho respeto hacia su salud". "Si yo tuviera 36 años y fuera él, ¡sabés cómo juego hasta los 40!", bromeó el exfutbolista. Igualmente, también aclaró que "después habrá que ver su estado de ánimo, por ahí quiere disfrutar un poco más su libertad" porque en Inter Miami "estará más tranquilo".

Messi va por su segundo Mundial ganado, según Menotti.

A Menotti le hubiera gustado ver a Messi en Barcelona de nuevo

Consultado acerca de su visión del arribo de "Leo" a una Liga menor como la MLS de Estados Unidos, "El Flaco" se lamentó porque según él "hubiese sido muy atractivo ver a Xavi dirigiéndolo, que fueron compañeros". No obstante, vaticinó que el ex-PSG "donde vaya, siempre tendrá la libertad de acción". "Aunque no se gane, él siempre juega bien. Nunca lo vi jugar ni regular. Es más fácil ser Messi que no serlo, no por todo lo que lo rodea, sino por lo feliz de hacer lo que te gusta y hacerlo como lo hizo", sentenció César.

Cuáles son los cambios en el formato del Mega Mundial 2026 según la FIFA

Las Selecciones participantes pasarán de 32 a 48, es decir un 50% más de las que venían siendo desde Francia 1998. Los Grupos pasarán de 8 a 12. Además de los 2 primeros de cada zona, clasificarán los 8 mejores terceros. Habrá una instancia más: los 16avos de final. Por lo tanto, el máximo de partidos por equipo será de 8 en vez de 7. La duración del torneo pasará de un aproximado de 30 días a 40. La final será alrededor de una semana más tarde: cerca del 20 de julio. La del 2026 está estipulada para el 19 de dicho mes. Serán 104 partidos en total, en lugar de 64.

Cómo es el reparto de cupos para el Mundial 2026 de fútbol

Además de las 6 plazas fijas para Sudamérica, habrá 16 para Europa, 9 para África, 8 para Asia, 6 para Centro y Norteamérica (Concacaf, con los 3 anfitriones incluidos), 1 para Oceanía y los 2 repechajes. En uno de ellos participará el que termine séptimo en la Conmebol contra uno de Asia; en el otro estará el que acabe cuarto en la Concacaf contra el segundo de Oceanía. Por supuesto, los únicos ya clasificados hasta ahora son los 3 organizadores: Estados Unidos, México y Canadá no disputarán las Eliminatorias.

Cuándo se jugarán las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026

Si bien esta información tampoco fue oficializada hasta el momento, todo indica que el torneo comenzará en septiembre de 2023 y finalizará en julio de 2025, es decir casi un año antes del arranque de la 23° Copa del Mundo de la historia del fútbol.