La emoción de Nadal por el Mundial de Messi: "Ojos de lágrimas"

El español llenó de elogios al mejor jugador del mundo y destacó todo lo que luchó el rosarino para cumplir su sueño.

Rafael Nadal llenó de elogios a Lionel Messi y confesó: "Que levantara la Copa del Mundo a mí me hizo feliz”.

El tenista Rafael Nadal opinó sobre el título de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 y confesó la emoción que sintió al ver a Lionel Messi levantar la copa. El español volvió a demostrar su idolatría hacia el mejor jugador del mundo y destacó su felicidad por alguien que "había sufrido tanto para conseguirlo".

Nadal, el jugador más ganador de torneos de Grand Slams de la historia (22), fue galardonado como el mejor deportista del año de su país en la entrega de premios del diario As y, además de hablar de su carrera profesional, aprovechó la oportunidad para referirse a lo que dejó la Copa del Mundo en Qatar. Sin embargo, se enfocó en el capitán argentino, alguien por el que siente una profunda admiración.

Qué dijo Rafael Nadal sobre Lionel Messi

"Cuando Messi marcó el tercer gol se me saltaron las lágrimas. Que levantara la Copa del Mundo a mí me hizo feliz”, inició "Rafa" en la Gala Anual de los premios As al ser consultado sobre el protagonismo que tuvo el mejor jugador del mundo en la competencia.

"Rafa", que en otras ocasiones había demostrado su cariño hacia "Leo", fue por más y declaró el significado particular que tiene ver a Messi al fin consegur su máximo anhelo: "Que alguien tan grande culmine con un título que le faltaba, de este calibre, con todo lo que significa para Argentina, me pareció justo, lo disfruté y me emocioné".

“Ver a alguien tan grande lograr lo que le faltaba esto y que había sufrido tanto para conseguirlo fue espectacular", expresó el oriundo de Manacor, en un tremendo elogio viniendo de uno de los tenistas más importantes de la historia.

