La alegría de la Selección: canciones contra Francia y sobre los periodistas

Entre las varias canciones que cantaron los jugadores, hubo un par que llamaron la atención porque, además, pueden traer algunos problemas.

La fiesta que organizó la Asociación del Fútbol Argentino incluyó grandes artistas como la "T y la M", Ariel Ardit y, por ejemplo, La Konga. Sin embargo, uno de los momentos más gloriosos y divertidos de la noche fue, justamente, cuando los futbolistas tomaron el control de la fiesta y empezaron a cantar canciones. El principal fue Lautaro Martínez que agarró el micrófono.

Entre las varias canciones que cantaron los jugadores, hubo un par que llamaron la atención porque, además, pueden traer algunos problemas. Lautaro Martínez tomó la voz cantante y empezó a recordar a cada uno de los rivales de la Selección Argentina. En un momento contó: "Un minuto de silencio... para Francia que está muerto, ea ea ea". Rápidamente la cámara enfocó a Lionel Messi que, actualmente, juega en Francia y le podría traer algún problema.

En esta misma idea, también cantaron -y recordaron- una vieja canción contra Brasil por haberle ganado la Copa América en ese país. "Brasileño que pasó, arrugó el pentacampeón" fue uno de los temas que salió a la luz y que despertó a todo el público que se quedó en el estadio Monumental.

Para el final, solo quedó lo que tenía que decir Lautaro Martínez y que, justamente, a Lionel Messi no le gustó. Fue cuando el exjugador de Racing cantaba para que Lionel Messi se anime a bailar en la cancha ante todos, pero finalmente fue algo que el capitán no quiso hacer. A tal punto que levantó los dedos y dijo "nono, yo no bailó".

La canción para los "putos periodistas"

Lo más llamativo es que, además, después los jugadores tuvieron una canción contra el periodismo y apuntaron contra un par de periodistas. Sin embargo, la mayoría de las redes sociales de los canales que tenían los derechos decidieron no subir esa parte a las redes sociales así que el registro quedó para los comentarios de los usuarios de Twitter que explotaron ante esa canción.