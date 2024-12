Julián Álvarez sorprendió a un niño de Atlético Madrid con un tierno gesto: "Para vos"

Julián Álvarez sorprendió a un pequeño fanático del Atlético de Madrid

Julián Álvarez volvió a ser noticia en las redes sociales y no precisamente por sus goles o sus acciones en el Atlético de Madrid de España. Luego de la victoria del "Colchonero" por 1 a 0 ante Getafe, que lo posicionó en la punta de LaLiga junto al Barcelona con un partido menos, el delantero campeón del mundo con la Selección Argentina tuvo un tierno gesto con un pequeño hincha del club. Por supuesto, no pasó desapercibido y la imagen de la "Araña" con el joven recorrió el mundo.

El presente del equipo de Diego "Cholo" Simeone es por demás prometedor luego de dejar atrás varias turbulencias que pusieron en duda la continuidad del DT. Dando pelea en el torneo local y con la ilusión de sellar su clasificación a octavos de la UEFA Champions League, sumado a lo sucedido hasta ahora en la Copa del Rey, los simpatizantes disfrutan el momento. Es el caso de Adrián, un joven que tras enviarle un video al atacante albiceleste recibió una sorpresa por parte del futbolista surgido de River Plate.

"Soy de la peña de Paiporta, gracias por todo el ánimo, me gustaría una camiseta firmada por Julián", esbozó el pequeño oriundo de la mencionada zona afectada por las inundaciones en un video que no tardó en viralizarse. El jugador de Atlético de Madrid no dudó en cumplirle el sueño, le respondió por la misma vía y luego tuvo lugar el encuentro en el Estadio Metropolitano. "Esta camiseta es para vos", le dijo el cordobés mientras le entregaba la casaca del "Colchonero" que posteriormente firmó para luego posar para la foto y darse un tierno abrazo. A su vez, el delantero destacó que "les dio suerte" en este cotejo donde los del "Cholo" Simeone alcanzaron la punta del campeonato doméstico.

Julián Álvarez junto a Adrián, el pequeño hincha del Atlético de Madrid de España

Los números de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

Partidos jugados : 25.

: 25. Goles : 12.

: 12. Asistencias : 3.

: 3. Minutos jugados: 1531.

Los elogios que recibió Julián Álvarez por la victoria que le dio a Atlético de Madrid en la Champions League

El cordobés ya había sido determinante con los dos goles anotados a Sparta Praga en República Checa y volvió a ser desequilibrante en el triunfo del conjunto colchonero sobre Slovan Bratislava de Eslovaquia. De hecho, Julián fue el encargado de abrir el marcador a los 16’ con un remate al ángulo desde la puerta del área para poner a su equipo en ventaja en el Wanda Metropolitano. Más tarde, desplegó su talento habitual para colaborar con el equipo para sostener el resultado, que finalmente fue de 3-1 a favor.