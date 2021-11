Insólito: La Copa Euroamericana entre Argentina-Italia sería en Wembley

El partido entre los campeones de América y la Eurocopa que iba a servir como homenaje a Maradona se jugaría en Inglaterra.

La Selección Argentina termina el año 2021 como campeona de América y ya clasificada a Qatar 2022. Pero ya empieza a diagramar el año que viene donde en junio enfrentará en la Copa Euroamericana al campeón de la Eurocopa Italia en una buena medida pensando en el mundial que arranca en noviembre. Solo restaba que se confirme la sede que albergaría ese encuentro. Hoy se conoció la noticia que hay muchas chances que se dispute en el Estadio de Wembley en Londres, Inglaterra.

La información fue confirmada por el periodista de TyC Sports que cubre a la Selección Gastón Edul. Llamó la atención dicha elección ya que no es un terreno neutral (Italia ganó la Euro en ese estadio) y porque el partido iba a servir también para homenajear a Diego Armando Maradona que jugó 7 años en la liga italiana brillando en el Napoli.

El seleccionado argentino jugó 3 partidos en Wembley, siempre enfrentando al local Inglaterra en carácter de amistoso. Perdió dos y empató otro. El primero fue en 1951 y cayó por 2 a 1 con un gol de Mario Boyé y una gran actuación de su arquero Miguel Ángel Rugilo que se ganó el mote de El León de Wembley. Luego perdió 3-1 en 1980 con gol de penal de Daniel Alberto Passarella.

Ese encuentro es recordado por una jugada de un joven Maradona de 19 años parecida a la del Gol del Siglo de México 86, ya que eludió a cinco ingleses pero se fue apenas afuera y generó el reproche de su hermano Hugo. “En esa jugada engancho siempre para adentro y me encuentro con Clemence que me sale y dije ‘yo aseguro’. La vi tan fácil... Era el gol de mi vida, en Wembley con toda la gente, con los ingleses, y digo la pucha. Cuando llego (al país) y mi hermano me dice: ‘con los ingleses tendrías que haber eludido para afuera y entrar con pelota y todo", recordó Diego en una entrevista en ESPN.

.

El último encuentro de Argentina en Wembley fue en 1991, empezó perdiendo 2-0 pero lo empató con goles de Claudio "Turco" García y Darío Franco. Los jugadores argentinos terminaron festejando el empate revoleando las camisetas mientras los puteaban desde las tribunas.

La Copa Euroamericana entre Argentina-Italia será el cuarto partido de la Selección Argentina en Wembley y el primero de carácter oficial ya que fue acordado entre CONMEBOOL y UEFA y quien la gane sumará una estrella. Es una buena oportunidad para que el capitán argentino Lionel Messi sume su segundo título en la selección mayor. Wembley es un estadio que le sienta bien al 10 ya que allí ganó la Champions League 2011 y le metió un gol al Manchester United en la final. Además en ese estadio le convirtió dos goles al Tottenham en un 4-2 de la Champions del 2018.