Garnacho publicó un mensaje picante tras no ser citado a Qatar, se arrepintió y lo borró

El jugador del Manchester United le dio "Me gusta" a una polémica publicación que minutos después decidió quitar.

Selección Argentina: Alejandro Garnacho le dio "Me gusta" a un tuit que argumenta su no convovatoria al Mundial de qatar 2022. Minutos después lo quitó.

Alejandro Garnacho respondió este jueves su no convocatoria al Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina de una manera particular: le dio "Me gusta" a una polémica publicación que hace referencia a su nacimiento tras el anuncio de las citaciones de Ángel Correa y Thiago Almada. Ya había hecho algo similar cuando el entrenador Lionel Scaloni había confirmado a los 26 jugadores que estarían en la Copa del Mundo.

Las bajas de último momento de Joaquín Correa y Nicolás González del seleccionado generaron sorpresa a falta de cinco días del debut mundialista ante Arabia Saudita. Con la expectativa de los jugadores que conforman la prelista inicial de 55 en puestos ofensivos, el jugador que irrumpió en las últimas semanas en el Manchester United dio que hablar con su actitud.

El "like" de Alejandro Garnacho tras confirmarse que no fue elegido para estar en Qatar 2022

Alejandro Garnacho fue citado por primera vez al equipo argentino en la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas de septiembre de 2021. Aunque no ingresó en las convocatorias, el futbolista, nacido en España y nacionalizado argentino, tuvo la posibilidad de ser observado por el cuerpo técnico. Si bien empezó a tener protagonismo en el "United" durante las fechas previas al parón por el Mundial, no le alcanzó para integrar la nómina de 26 para el Mundial.

Con la posibilidad que surgió de poder sumarse al equipo ante las lesiones de Correa y González, el jugador se había ilusionado y, evidentemente, no le cayó bien no ser uno de los reemplazantes. En su cuenta de Twitter, Garnacho dio un "Me gusta" a un tuit que hacía referencia a su primera nacionalidad. "No convocaron a Garnacho porque es español", se lee en la publicación que el futbolista "faveó".

El tuit al que Garchano le dio "Me Gusta" y luego quitó.

El "Me Gusta" enseguida se viralizó en redes sociales, sin embargo, minutos después el delantero decidió borrarlo y ya no fugura en su perfil. Vale aclarar que no es la primera vez que Garnacho realiza una acción como esta, ya que días antes del anuncio de la lista de Scaloni había dado un "Me gusta" a una publicación que lo postulaba para el Mundial. A los pocos minutos, también borró ese "like" aunque se viralizó en Twitter.

Joaquín Correa y Nicolás González no van al Mundial y los reemplazarán Ángel Correa y Thiago Almada

Joaquín Correa y Nicolás González fueron desafectados por Lionel Scaloni de la Selección Argentina para el Mundial de Qatar 2022. Ambos tienen problemas musculares y no llegarán a recuperarse con tiempo para el debut del martes 22 frente a Arabia Saudita. En sus lugares, el seleccionador convocó a Ángel Correa y Thiago Almada.

En el caso de Correa, su baja se dio por un golpe que viene arrastrando en la rodilla, que volvió a resentirse en el partido del pasado miércoles ante Emiratos Árabes. En el caso de Nicolás González, quien no estuvo disponible para el ultimo amistoso previo a la Copa del Mundo, su salida se debe a que tiene una lesión muscular que aún no fue detallada, pero que le impidió jugar con regularidad en la Fiorentina de Italia.

La cuenta de Twitter del seleccionado ya confirmó que el lugar de González será ocupado por Ángel Correa, quien se había quedado concentrado en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza. Se espera que en las próximas horas la casa madre del fútbol argentino confirme quién reemplazará a Joaquín Correa.

"Tras en eltrenamiento de hoy, el futbolistas Nicolás González sufrió una lesión muscular y quedará desafectado de la nómina mundialista. En su reemplazo, el CT de Argentina convoca a Ángel Correa", se lee en el primero de los comunicados publicados en relación al exfutbolista de Argentinos Juniors.

Minutos después del anuncio sobre González, llegó el turno del jugador del Inter. "El jugador Joaquín Correa también será desafectado de la convocatoria mundialista por lesión. El reemplazante será informado en las próximas horas", reza el mensaje en la red social. La decisión no llama la atención si se tienen en cuenta las declaraciones de Scaloni luego del encuentro ante Emiratos Árabes: "Todavía tenemos algunos problemitas. Tenemos días para decidir el tema de la lista. Si te soy sincero no puedo decirlo al 100%, pero tenemos tiempo. Por suerte o mala suerte, podemos cambiar. Esperemos que no, pero está la posibilidad", había comentado en relación a la condición física de algunos jugadores del plantel.