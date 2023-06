Facundo Buonanotte, la perla de la Selección Argentina a la que Tevez comparó con Messi

Quién es Facundo Buonanotte, la joya de la Selección Argentina a la que Carlos Tevez comparó alguna vez con Lionel Messi cuando era el DT de Rosario Central. Las cualidades del volante de Brighton.

Facundo Buonanotte tuvo un muy buen debut en la Selección Argentina como titular. El mediocampista ofensivo de 18 años, surgido en Rosario Central, fue de lo mejor del equipo durante la victoria por 2-0 frente a Indonesia como visitante. Se trata de una "perla" nacional a la que, alguna vez, Carlos Tevez comparó nada menos que con Lionel Messi.

Cuando "El Apache" era el entrenador del "Canalla" llenó de elogios al juvenil durante una conferencia de prensa en la sala del estadio Gigante de Arroyito. Cuando uno de los periodistas le preguntó a quién le hacía acordar su estilo de juego, el ídolo de Boca no dudó: "Cuando acelera, me hace acordar mucho a Messi". Luego fue todo en ascenso para el futbolista: explosión en Rosario, venta multimillonaria a Brighton de Inglaterra y estreno en "La Albiceleste" Mayor.

Cuando Tevez comparó a Buonanotte con Messi

La pregunta de uno de los cronistas presentes en aquella ocasión, en agosto de 2022, fue directa: "Cuando lo ves a Buonanotte, ¿a quién te hace acordar, con quién lo compararías, más allá obviamente de sus 17 años?". Fue entonces cuando "Carlitos" contestó que "la verdad que ´Facu´ está en un nivel muy alto y tiene que seguir de la misma manera".

Buonanotte conoció a Messi en el predio de Ezeiza.

Acerca de este joven que ya pasó por la Selección Argentina Sub 20 aunque se perdió el Mundial de la categoría porque Brighton no le permitió viajar, el exdelantero de Boca resaltó: "Es algo que uno piensa que no tiene techo, ¿no?". Incluso, remarcó en esa época que "él va a llegar a donde quiera llegar" y completó a puro elogio: "Creo que hoy físicamente está impecable porque defiende, ataca, te pone un freno... y cuando acelera me hace acordar mucho a Messi".

Quién es Facundo Buonanotte, la nueva joya de la Selección Argentina

Nacido el 23 de diciembre de 2004 en la ciudad de Pérez, provincia de Santa Fe, este volante ofensivo o extremo de 1.74 m. y 68 kilos suma minutos en la Premier League. Además, lleva el apodo de "La Pulga" al igual que el astro rosarino. A puro desparpajo, desequilibrio, talento y gambeta, brilla en los entrenamientos junto con Alejandro Garnacho, quien es seis meses mayor que él.

Si bien comenzó en el fútbol en el Club Mitre de su localidad natal, llegó a Central a los 10 años para luego sumarse a las divisiones inferiores de la institución. En 2021 fue subido a la Reserva de la mano de Cristian "El Kily" González, quien para enero de 2022 ya dispuso que se sumara al plantel superior. Con 17 años recién cumplidos, Buonanotte debutó en la Primera División el 11 de febrero de 2022 en el empate 1-1 frente a Arsenal en Sarandí. A partir de aquel momento se consolidó y hoy ya es parte del recambio en "La Scaloneta".

