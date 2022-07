Estefanía Banini, la crack argentina que se despide del seleccionado

La 10 le dirá adiós a la camiseta "Albiceleste" en la Copa América de Colombia, luego de haber debutado en 2010 y con una carrera brillante que seguirá en Europa.

El 2022 no será un año más para Estefanía Banini, la crack argentina que deslumbró al mundo del fútbol a través de sus gambetas y lujos. Luego de debutar en 2010 en la Selección Argentina, de estar "cancelada" entre 2019 y 2021 por el extrenador Carlos Borrello, "La Messi" le dirá adiós a la camiseta "Albiceleste" tras la finalización de la Copa América que se disputa en Colombia. Una carrera que inició en el Futsal y que siguió en continuo ascenso hasta llegar al estrellato en Europa y en el Mundial de Francia 2019.

La historia de Banini en el fútbol

La historia de Banini en el fútbol comenzó en su Mendoza natal. A los 7 años, cuando ya demostraba una habilidad inusual con la pelota, al no haber equipos femeninos en su ciudad fue a entrenar a un conjunto de varones, llamado Club Cementista. Con el tiempo, la jugadora del Atlético Madrid reconoció que "fue muy complicado ingresar por el machismo que había en aquel entonces". Pero nada la detuvo, a pesar de las burlas y el hostigamiento que recibía, fue eso lo que marcó su personalidad y siguió luchando por su sueño de llegar a ser futbolista profesional, donde su siguiente paso sería en el club Las Pumas.

Su primera inserción en el fútbol grande sería por una participación en el seleccionado Sub20, luego de ser convocada por Borrello, con quien el destino le presentaría una disputa muchos años después. Tras aquella experiencia en las juveniles, Estefanía fue llamada para la Mayor y, paradójicamente, ese sería un paso que la marcaría: fue a disputar un amistoso en La Serena, Chile, y tras una gran actuación, dirigentes del Colo Colo pusieron los ojos sobre ella e inmediatamente la contrataron. Aunque tenía ofertas de Argentina, prefirió jugar en el equipo "Cacique" y el tiempo le dio la razón, ya que obtuvo diez títulos en cuatro años, incluida la Copa Libertadores 2012 y la Copa de Campeones 2015.

Su primer paso en el exterior

Gracias al nivel demostrado en el club trasandino, selló su llegada al Washington Spirit de Estados Unidos, equipo que había logrado llegar a la National Women's Soccer League (NWSL), la máxima competencia de aquel país y una de la más importantes del mundo. Una lesión grave en su rodilla interrumpiría su crecimiento por un momento: tomó impuslo en un breve regreo a Colo Colo y volvió al Spirit para triunfar, su máximo anhelo.

Ya en 2016, Estefanía tendría su mejor temporada en Estados Unidos, donde marcó 5 goles en 15 partidos, y llevaría a su institución a la final de la NWSL donde Washington Spirit perdió ante Western New York Flash. Su rendimineto había sido tan superlativo que fue elegida la mejor jugadora del mes de julio en dicho certamen. En 2017 y 2018 seguiría en ese club, aunque en el medio tuvo su primera experiencia importante en Europa.

La llegada a Europa

Banini festejando en el Atlético Madrid.

Con 25 años, el Valencia de España la contrató junto a otras compañeras que había tenido en Colo Colo. En el equipo "Che", conseguiría 4 goles en 21 partidos, y la temporada finalizaría 2016 logrando el tercer lugar de la tabla de posiciones. En 2018-2019, le llegaría la oportunidad de vestir la camiseta del Levante, quien tenía grandes expectativas para el campeonato. Allí, también lograría llegar a la tercera posición, aunque lo más importante con dicho club estuvo cerca de darse con un título internacional, donde cayó ante Atlético de Madrid y Barcelona, respectivamente, en las finales de la Supercopa y la Copa de la Reina 2021. Desde julio de 2021, Banini defiende los colores del Atlético de Madrid, donde es una de las referentes del plantel.

Su experiencia en la Selección, con alegrías y espinas

Stefania Banini se despide de la Selección Argentina a 12 años de su debut con la camiseta "Albiceleste". La carrera de "La Messi".

A medida que su carrera en el exterior crecía, su presencia en el seleccionado argentino se imponía de forma natural. "La Messi", como la apodaron por sus cualidades técnicas y talento, luego de debut en el 2010, obtendría la medalla de oro en los Juegos Odesur de Chile 2014 y fue la figura del equipo durante más de una década, donde incluso lució la camiseta 10.

El debut en la máxima competencia a nivel países llegó en el Mundial de Francia 2019, donde demostró toda su magia y hasta llegó a ser elegida mejor jugadora del partido, luego del histórico empate que consiguió el seleccionado frente a Japón. A pesar de la eliminación en la zona de grupos, el rendimiento del equipo avisoraba en futuro prometedor que, finalmente, no llegó a concretarse.

Banini demostrando toda su magia en el Mundial de Francia 2019.

Pero todo se desdibujó luego de aquella competición. Tras ser una de las que se puso al frente de denunciar que los entrenamientos del entrenador y la preparación física no era buena, Borrelo, el mismo que la había dado la chance de debutar, decidió apartarla de la selección y no volvió a convocarla. Una pérdida irreparable que luego siguió con otras referentes de plantel y que determinó actuaciones magras del equipo.

Pero en septiembre de 2021 el sueño de volver a calzarse la 10 "celeste y blanca" parecía hacerse realidad. Germán Portanova se hizo cargo de la dirección técnica y una de las primeras medidas que tomó fue abrirle las puertas a aquellas que habían sido vedadas al predio de la AFA, en Ezeiza. Su último partido había sido el 19 de junio de 2019 en el 3-3 frente a Escocia, en el encuentro que cerró la actuación argentina de la Copa del Mundo de Francia.

A su vez, el rendimiento en Europa fue sorprendente y sería elegida entre las 11 integrantes del equipo ideal de la FIFA, en la ceremonia del premio The Best que se realizó en Zúrich, Suiza. Además, en enero de 2021, la mendocina también había sido elegida por la Federación Internacional de Historia y Estadística (IFFHS) dentro del equipo ideal de Sudamérica de la última década (2011-2020). Portanova no dudó y decidió convocarla para los amistosos ante Chile, previos a la Copa América de Colombia 2022.

A los 32 años, Banini cerrará una carrera brillante en el seleccionado argentino, donde si bien hasta el momento no consiguió títulos resonantes, dejó una huella imposible de borrar por sus gambetas de potrero y su pegada excepcional. El futuro, como ya lo declaró, seguirá cerca del fútbol: se recibió de entrenadora para buscar más sueños.