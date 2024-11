El insólito llanto de Paolo Guerrero contra Argentina y Messi: "No les importa"

Paolo Guerrero habló una vez culminado el encuentro en el que Perú cayó a manos de la Selección Argentina en la Bombonera por 1-0 y realizó una fuerte crítica sobre el arbitraje. El video de la entrevista realizada al experimentado delantero rápidamente trascendió ya que se refirió a la "diferencia" que hizo el colombiano Wilmar Roldán con respecto a las infracciones que sufrió Lionel Messi en el verde césped. Para colmo, su equipo cayó y continúa en el último lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

El hombre de Alianza Lima, con pasado en Racing Club de Avellaneda, no se guardó nada a la hora de cuestionar la tarea del colegiado. Lo más llamativo es que apuntó contra el diez de la "Albiceleste", que habitualmente es uno de los más marcados con distintas faltas por su juego en la cancha. Sin embargo, lo sucedido molestó al atacante que no dudó en mostrar su enojo en una entrevista posterior al encuentro con Movistar Deportes.

"No sé cuál es el análisis que ustedes hacen y el diagnóstico de este partido... Pero en los contactos físicos creo que estuvimos a la par, es un poco difícil cuando el árbitro te condiciona. A nosotros nos empujaban y no cobraban ni una falta. A Messi lo tocás con un dedo y cobraban falta todas. ¿Ustedes lo analizan o no les interesa?", esbozó Paolo Guerrero en la mencionada nota contra el periodista que le consultó y dejó en claro su opinión sobre el arbitraje del colombiano.

A su vez, agregó que "todas las situaciones de gol que tuvo la Selección Argentina fueron de pelota parada" y que en el gol de Lautaro Martínez "no estaban mal parados". De todas maneras, los dirigidos por el uruguayo Jorge Fossati no levantan cabeza en el clasificatorio rumbo a la próxima Copa del Mundo y continúan en el fondo con sólo 7 puntos, dos por debajo de Chile y a seis de Bolivia, que hoy ingresaría al Repechaje. La próxima jornada visitarán a Venezuela, otra de las selecciones que da pelea en las Eliminatorias y se ilusiona con la chance de llegar por primera vez en la historia al torneo internacional.

La Selección Argentina venció 1 a 0 a Perú en la Bombonera

