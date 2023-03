El insólito ataque de un campeón del mundo a Messi: "¿Qué quiere?"

Un exjugador criticó duramente a la "Pulga" tras la eliminación del PSG en Chamoions League.

El exfutbolista francés Cristophe Dugarry atacó duramente el pasado viernes a Lionel Messi al responsabilizarlo de la eliminación del París Saint Germain de la UEFA Champions League. Además, le hizo un pedido insólito al campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022.

Los últimos días en el PSG estuvieron revolucionados tras la caída de los octavos de final de Champions a manos de Bayern Munich, y especialmente los de Messi, que recibió críticas insólitas de la prensa y hasta de exjugadores de Francia. Con incertidumbre respecto a su futuro, ya que se le vencerá el contrato el 31 de junio, una figura importante de la tv francesa lapidó al crack rosarino con más enojo que argumentos serios.

El ataque de Cristophe Dugarry a Lionel Messi

Dugarry durante el Mundial 1998.

Dugarry, campeón del mundo con los galos en el Mundial de Francia 1998 y actual colaborador en el medio RMC Sports, arrmetió contra "Leo" y hasta se animó a realizar un pedido. "En esta historia quiero escuchar a Messi expresarse. ¿Qué quiere este chico? En algún momento necesito que haga balance, que se exprese, que venga a ‘Rothen enciende’ y que nos explique que ama al PSG, que está contento, que sus actuaciones han sido menos buenas en las últimas semanas por tal o cual razón, que todavía cree que tiene piernas para poder dar lo mejor, que ama a este club… En algún momento o otro, necesito que Messi me envíe algo de vuelta”, comentó el exdelantero que jugó en Barcelona.

Y luego, el jugador que se consagró campeón de la Eurocopa 2000 con "Le Bleus" dio su opinión sobre el rendimiento del crack rosarino e hizo una pregunta maliciosa para volver a atacarlo. "Claro, sobre su rendimiento no vas a decir que quieres extenderlo, es obvio, su rendimiento no está a la altura. ¿Para qué está ahí? ¿Está ahí por el marketing, por las camisetas, por el rendimiento?”.

Vale aclarar que no es la primera vez que Dugarry critica duramente a Messi, ya que hace algunos años fue despectivo hacia él y realizó un comentario repudiable. "¿De qué tiene miedo (Griezmann)? ¿De un chico que mide 1,50 y que es medio autista? Lo único que tiene que hacer es echarle cojones en algún momento”, había manifestado elxjugador del Milan en relación a un supuesto problema entre ambos jugadores. Y, además, había comentado “Es cierto que Messi podría darle más pases, pero sinceramente no me sorprende. Griezmann pierde pelotas, juega con la pierna encogida. Debería ir a hablar con Messi para solucionar el problema”.