No tiene paz: el francés Adil Rami ahorá llamó "llorón" a Di María

El exdefensor francés ahora disparó contra el "Fideo", luego de sus dichos desubicados contra Emiliano "Dibu" Martínez.

El exfutbolista francés Adil Rami atacó a Ángel Di María en redes sociales: "Gana, pierde, se va de un club, mirá esta foto...Tu no aprendes, no?".

El exfutbolista francés Adil Rami, partícipe del Mundial de Rusia 2018 que ganó Francia, atacó este martes a otro jugador de la Selección Argentina: tildó de "llorón" a Ángel Di María luego de que este saliera a defender a su compañero Emiliano Martínez, al que el galo agredió en otras publicaciones en sus redes sociales.

Rami, denunciado por violencia de género por su expareja la actriz Pamela Anderson, posteó imágenes de Di María llorando en diferentes ocasiones de su carrera futbolística y volvió a dejar en claro su bronca luego de que Argentina venza a sus compatriotas en la final del Mundial de Qatar 2022.

Qué escribió Adil Rami sobre Ángel Di María

El posteo de Adil Rami contra Ángel Di María.

El rústico exdefensor central, que no disputó ni siquiera un minuto en la Copa del Mundo 2018, escribió en sus cuentas oficiales: "Gana, pierde, se va de un club, mirá esta foto...Tu no aprendes, no?". En dicha publicación, se observa al "Fideo" llorando en distintas circunstancias: una tras ganar la Champions League con el Real Madrid, otra cuando marca un gol con PSG y la última en una eliminación con el equipo de la capital francesa.

El disgusto de Rami con los argentinos había comenzado horas después de finalizado el encuentro decisivo en el Estadio Lusail de Doha, donde llamó "mierda" a "Dibu" Martínez por la manera de festejar.

Los compañeros del marplatense no se quedaron de brazos cruzados y lo bancaron en redes sociales. Uno de ellos fue Di María que, sin dudarlo, comentó un posteo de Instagram con las palabras de Rami que "el Dibu es el mejor portero del mundo, a llorar a otro lado".

Las respuestas de Di María, Paredes y Pezzela a Rami.

Otro que decidió dejar marcada su postura en la misma publicación fue Leandro Paredes, que escribió: "Ahora decilo sin llorar, Rami"; y por último, Germán Pezzella tomó la célebre frase de Lionel Messi y omentó en la misma foto: "Andá pa´ allá Rami".

El desubicado ataque de Rami a Dibu Martínez

El ataque de Rami a "Dibu" Martínez.

Emiliano "Dibu" Martínez se ganó el amor eterno de sus compatriotas por lo hecho en la Selección Argentina, aunque también el odio de buena parte de los rivales de turno. Luego de lo que había ocurrido con los colombianos, los mexicanos y los neerlandeses, ahora desde Francia fulminaron al arquero marplatense de 30 años tras la histórica final definida por los penales en el Mundial de Qatar 2022.

Una vez consumada la infartante victoria de "La Albiceleste", Rami estalló contra el portero de Aston Villa de Inglaterra fue Adil Rami. Tanto en una entrevista para un medio galo como en Instagram, disparó contra el ex Independiente y defendió con todo a su excompañero Kylian Mbappé luego de las burlas virales de Martínez contra el crack europeo en los festejos.

El defensor de 36 años de Bastia de su país fulminó al argentino en Instagram, donde publicó dos historias muy picantes. Allí expresó que Emiliano es “el hombre más odiado” e incluso lo calificó como “el mayor pedazo de mierda del mundo del fútbol”. “El Guante de Oro es él”, pareció quejarse en su posteo para dar a entender que alguien con esas actitudes no merecía recibir el premio.