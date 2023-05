El formador de Lautaro Martínez ventiló de qué cuadro es hincha: "Uno de los grandes"

Uno de los formadores de Lautaro Martínez reveló de qué cuadro es el delantero de la Selección Argentina e Inter de Italia. Y es de "uno de los grandes" que no es Racing.

Uno de los formadores de Lautaro Martínez, Carlos Quinteros, reveló de qué cuadro es el campeón del mundo. Sorpresivamente para muchos, el delantero de la Selección Argentina e Inter de Italia no es de Racing, el club que lo formó desde sus divisiones inferiores y en el que debutó en la Primera allá por el 2015.

Durante la entrevista con Doble Amarilla por D Sports Radio (103.1 FM), el entrenador de las categorías menores no tuvo problemas en ventilar de qué equipo es simpatizante desde pequeño el atacante bahiense de 25 años. El futbolista empezó en Liniers de Bahía Blanca, luego arribó a Avellaneda y en 2018 fue vendido al conjunto de Milán por alrededor de 23 millones de euros. En una entrevista con su colega Sebastián Domínguez en ESPN, el protagonista ya había dicho que no era aficionado de "La Academia" aunque le tiene "mucho cariño al club y a sus hinchas".

Filtraron de qué cuadro es Lautaro Martínez y no es Racing

En la charla con el programa radial, Quinteros comenzó a puro elogio con el jugador tras el gol a Milan para pasar a la final de la Champions League: "No me sorprende el nivel que tiene, hizo todo para ser futbolista... Tiene una mentalidad muy dura y ganadora”. Con relación a cuando era pequeño y él lo entrenaba, recordó que "tenía injerencia en el grupo" y que "todos los inconvenientes que había en la categoría los arreglaba él. La palabra de él bastaba para que los compañeros tuvieran la actitud de hacer algo por el grupo”.

Acerca de su actitud dentro de la cancha, añadió que "él parecía que estaba distraído en los partidos, pero aparecía y metía un cabezazo o un zapatazo y ganaba el partido”. Consultado por el equipo preferido del "Toro", filtró que “es hincha de uno de los dos grandes de Argentina, con colores azul y amarillo”, en referencia a Boca. Sin embargo, al mismo tiempo aclaró que siempre “Racing le brindó todo”.

Quinteros, uno de los formadores de Lautaro.

Quinteros recordó el primer Mundial de Lautaro Martínez: "La gente no tomó noción"

Sobre la sequía del "Toro" en la Qatar 2022, Quinteros opinó que "quizás, si le daban los goles en el primer partido del Mundial era distinto. La gente no tomó noción de la importancia que tuvo en el Mundial. Quedó reflejado el grupo de jugadores". Tras el título en la Copa del Mundo, el artillero regresó a su Bahía Blanca natal y el DT repasó que "el club le hizo un homenaje. Se vivió con mucha alegría, la gente lo quiere mucho a él y a su familia, son gente muy sencilla. Le cambió la vida, pero no cambió su forma de ser". "Lautaro nos ha dicho al club, que lo que necesitemos él está. Pero no lo queremos molestar mucho. Es un chico que no se olvida de las raíces y del club", sentenció.