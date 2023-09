El detalle oculto de Lionel Scaloni en la ropa de la Selección Argentina

Lionel Scaloni dirigió a la Selección Argentina contra Bolivia y lo hizo con un detalle oculto en su indumentaria en pleno partido de las Eliminatorias.

Lionel Scaloni sorprendió a todos con un detalle oculto durante el partido ante Bolivia en La Paz por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El clasificatorio al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 dio inicio y la Selección Argentina sumó los primeros tres puntos contra Ecuador e hizo lo propio en la altura. El entrenador campeón del mundo se preparó con todo, pero no sólo llamó la atención por el rendimiento de sus dirigidos, sino por su indumentaria.

Es que el técnico de la "Albiceleste" salió al verde césped con una campera con las tres estrellas, pero con una de las publicidades que auspiciaban al equipo completamente tapada. La marca no patrocina más al conjunto argentino desde hace varios meses, pero igualmente el estratega no dudó en vestirla en pleno Estadio Hernándo Siles mientras su equipo brillaba en el campo de juego. Por supuesto, su imagen no pasó desapercibida y se hizo viral en las redes sociales.

La publicidad tapada por una cinta en la ropa de Scaloni es la de la empresa Binance, que tenía contrato para hacerlo durante 5 años y en julio de 2023 culminaron el vínculo que inició antes del Mundial de Qatar 2022. Según aseguraron desde la exchange, no se cumplieron los avances esperados, por lo que la relación se rompió. Claro que, al DT poco le importó y lució su campera con las tres estrellas y el logo tapado.

Lo positivo para la Selección fue que ganó ante Bolivia por quinta vez en la historia en La Paz y lo hizo con un triunfo contundente por 3 a 0 con los tantos de Enzo Fernández, Nicolás Tagliafico y Nicolás González. La próxima jornada de el conjunto nacional será ante Paraguay en condición de local y luego visitarán a Perú. Por último, para cerrar el año de la "Albiceleste" recibirán a Uruguay y serán visitantes de Brasil.

