El despectivo ataque de un periodista sobre Garnacho: "No conoce"

En un debate sobre la lista de la Selección Argentina para el Mundial de Qatar, el periodista Gudo Glait justificó de manera insólita la no convocatoria del delantero del Manchester United.

Mundial de Qatar 2022: el periodista Guido Glait de Tyc Sports argumentó que Alejandro Garnacho no debe ser convocado porque "no come choripán".

Mundial de Qatar 2022: el periodista Guido Glait de Tyc Sports argumentó que Alejandro Garnacho no debe ser convocado porque "no come choripán".

La expectativa para conocer la lista de 26 jugadores citados por Lionel Scaloni de cara al Mundial de Qatar 2022 es cada día más alta y se refleja en los análisis televisivos. Tanta es la efervescencia por la Selección Argentina que, en un debate en vivo en el canal Tyc Sports sobre Alejandro Garnacho, uno de los periodistas esgrimió de manera insólita que el delantero no debería ser convocado porque "no conoce Argentina".

Si bien aún no se sabe el momento en que la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) anunciará la nómina de futbolistas que viajarán a Qatar 2022, los rumores indican que podría ser en la noche de este jueves o por la mañana del viernes. La mayor duda de Scaloni parecería estar entre Ángel Correa, Paulo Dybala y Juan Foyth, sin embargo en Tyc Sports soltaron el nombre del jugador del Manchester United.

Ante una información de un compañero de señal que asegura que puede haber una "sorpresa" en la lista, Ariel Rodríguez manifestó que, en caso de ser cierto, iría a buscar sin dudarlo a Garnacho, por su personalidad y gambeta. Pero la propuesta no cayó bien en Gudo Glait, el reconocido comunicador hincha de River, quien alegó que "no conoce Argentina", ya que el joven de 18 años nació en España pero decidió represetar los colores celeste y blanco.

Aunque Rodríguez intentó justificar que Garnacho ya fue tenido en cuenta por el entrenador de la Selección Argentina, Glait siguió con un comentario despectivo: "No habla español, no conoce el dulce de leche, nunca usó una birome, no conoce ‘Caminito’, no conoce la 9 de julio, y tercero, lo mas importante: dijo que su idolo es Cristiano Ronaldo. ¿Cómo va a decir eso? No entendió nada. Juega Messi en la selección argentina”.

No conforme con sus dichos, el periodista continuó su descargo con una vaga argumentación: " “No hagamos truchadas porque la abuela de la abuela es argentina. Si nos sobran jugadores. Y no me gusta el apellido. Habla un idioma que no es el nuestro, no dice ‘che’, no dice ‘chabón’ y no come choripán. Yo quiero jugadores de Ezpeleta, de Longchamps”.

Tras escuchar las palabras de su compañero, Rodolfo Cingolani se distanció y expuso que "si debutó en la primera división del Manchester United con 18 años, mal no debe jugar”. Y luego, sentenció: "Damelo 10 minutos y ustedes van a decir este pibe nació en Barracas. Le hago un buen asado, bien preparadito con achuras, y lo siento con (Nicolás) Otamendi, que le hable de Don Torcuato y de toda la zona norte; después, lo siento con Rodrigo de Paul, un pibe de clase media, canchero; un Lisandro Martínez, que le hable lo que es ir a entrenar a Defensa y Justicia bien de abajo con todo el esfuerzo que hace la gente de Florencio Varela.. Lo vamos a hacer bien argento".

Guido Glait, el periodista que descartó a Garnacho por no haber nacido en Argentina.

Sin embargo, Glait no coincidió con Cingolani, negó darle una posibilidad a Garnacho en el seleccionado por su vínculo con España y expresó otro comentario que deja mucho que desear: "Dice gilipollas. ¡Dejate de jo...! A mí traeme más barrio, más Fiorito”.