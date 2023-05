El Chiqui Tapia reveló lo que todos pensaban de su relación con Scaloni: "Ser respetuoso"

Claudio "Chiqui" Tapia habló de Lionel Scaloni luego del Mundial de Qatar 2022 y soltó frases reveladoras acerca la relación entre ambos.

Claudio "Chiqui" Tapia habló de Lionel Scaloni y su relación con él luego de la consagración en el Mundial de Qatar 2022. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino no se guardó nada a la hora de analizar el ciclo del DT y contar cómo lo convenció para seguir al mando de la Selección Mayor meses después de ganar el trofeo más importante. Además, el dirigente opinó sobre el futuro de Lionel Messi en la "Albiceleste" y lo que se viene.

El mandamás de la AFA dialogó con Olé en una interesante entrevista en la que despejó todo tipo de dudas con respecto al entrenador del elenco nacional y su decisión de continuar en su cargo. Es que hasta último momento parecía una incógnita y no estaba confirmado, pero una reunión entre ambos lo cambió todo. Aquella charla en un café de París de la que Tapia dio detalles fue un antes y un después para los dos.

"Uno tiene que ser respetuoso. Vos sabés que ganaste todo en tan poco tiempo y tenés que ponerte en el lado del Gringo y decir '¿Y ahora?' Él necesitaba esto que habló con los jugadores, que esto no se termina con Qatar. Necesitaba sentir lo que sienten los chicos y yo tengo que ser respetuoso. Hay nuevos desafíos y nosotros tenemos que seguir, es parte del proyecto continuar logrando cosas. Lo que más ama él es seguir en la Mayor. Nunca tuve dudas, obvio que necesitaba su tiempo. Yo sabía que iba a continuar y él también lo sabía", aseguró Tapia sobre Scaloni y lo que hablaron en Francia.

Por otro lado, con respecto al duelo ante los dirigidos por Didier Deschamps el 18 de diciembre de 2022 en Qatar, el "Chiqui" contó cómo el entrenador planteó el partido en la previa: "Francia jugó con el mismo sistema de siempre y Argentina jugó siempre en base al rival. Lo hablamos con él la noche anterior. Cambió la formación y jugó con los defectos del rival que iba a atacar y atacar. Por donde jugó 'Fideo' (Ángel Di María) fue por donde más atacaba Francia. Todas esas virtudes las vio el cuerpo técnico". Además, el presidente de la AFA sacó chapa y sostuvo: "Yo le vi las condiciones que hoy todos ven".

La opinión de Claudio "Chiqui" Tapia sobre el futuro de Lionel Messi en la Selección

Con la Copa América 2024 en el horizonte -además de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026-, Tapia se refirió a la máxima estrella de la Selección, Lionel Messi. Si bien no es seguro que la "Pulga" llegará a las mencionadas competencias, desde la Asociación del Fútbol Argentino no pierden las esperanzas en que suceda. Por este motivo, el directivo no dudó en opinar acerca del tema.

"Quiero que siga jugando, que siga disfrutando. Hoy lo vemos feliz y orgulloso. Tenemos la Copa América el año que viene y está con ganas de seguir. En el próximo Mundial ojalá lo tengamos adentro del campo de juego poniéndose la camiseta de la Selección. Los que lo conocemos sabemos que es un paso a paso. Es disfrutar que lo tendremos un año más con la Selección como a 'Fideo', que le pueden seguir dando muchísimo más", cerró el mandamás de la AFA.