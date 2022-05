Dibu Martínez reveló la situación que atraviesa para jugar en la Selección: "Sin descanso"

El arquero de la Selección Argentina contó como se vive jugar con el equipo en las idas y vueltas que suele tener producto de los viajes

Una vez más, el arquero titular del Aston Villa y de la Selección Nacional, Dibu Martínez volvió a hablar sobre las cosas que deja de lado para jugar en el conjunto de Lionel Scaloni. Uno de esos comentarios que hizo fue que, actualmente, está jugando "muchas veces" con Jet Lag. Por otro lado, agregó: "Venir directo acá y jugar sin descanso".

El arquero de la Selección Argentina contó como se vive jugar con el equipo en las idas y vueltas que suele tener producto de los viajes. "Tenemos un montón de partidos internacionales con Argentina y después tengo que venir directo acá y jugar sin ni siquiera tener un descanso. Por eso ya varias veces jugué con jet lag viniendo directo de Argentina", dijo el arquero en una entrevista para un medio inglés.

Por otro lado, un par de días antes, el arquero reveló que concentra con "Marito", el utilero. En este punto añadió: "Eso es la Selección. Empezamos en la Copa América y no cambiamos más. Muchos comparten y a mí me toca con 'Marito'. Una vez se iba a ir a dormir al motorhome y le digo: 'no, vos venís conmigo'. Venimos ganando y no perdimos la rutina. No es que por ser jugador tenés que concentrar con otro jugador. También soy muy cabulero, me gusta rezar antes de los partidos", sostuvo "Dibu" Martínez, orgulloso de compartir la habitación con el utilero del elenco nacional, lo que demuestra el muy buen ambiente que hay en el plantel.

La FIFA confirmó que Brasil vs. Argentina debe jugarse de nuevo y la AFA estalló

La FIFA confirmó que el partido suspendido de la Selección Argentina vs. Brasil por las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 debe volver a jugarse, por lo que en la AFA explotaron de furia. De hecho, ya hicieron oficial la respuesta inmediata.

El encuentro comenzó el 5 de septiembre de 2021 en el estadio Arena Corinthians de Sao Paulo, aunque sólo duró cinco minutos porque las autoridades locales de ANVISA (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria) determinaron que había cuatro jugadores argentinos que no podían participar debido a que habían llegado desde el Reino Unido, en aquel entonces considerado una zona roja por la pandemia de coronavirus. Se trató de Emiliano "Dibu" Martínez, Giovani Lo Celso, Emiliano Buendía y Cristian "Cuti" Romero.