Emiliano "Dibu" Martínez reveló qué fue lo primero que habló con Lionel Messi después del título de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022. El arquero de 30 años, de Aston Villa de Inglaterra, detalló la charla inicial con el capitán apenas consumada la gloria en la final frente a Francia en el estadio Lusail de Doha.

En la entrevista con el periodista deportivo Gastón Edul en TyC Sports, el jugador surgido en Independiente llenó de elogios al delantero de PSG y sostuvo que "la gente no sabe lo que ama a la Selección". Además, el portero recordó cómo vivió el último penal de Gonzalo Montiel en la definición de la Copa del Mundo.

En la conversación con TyC, el marplatense reconoció: "Primero le agradecí por hacerme campeón del mundo". Incluso, manifestó que "es un pibe que se pone muchísima presión". También destacó que "la gente realmente no sabe lo que ama a la Selección y lo que genera para los que trabajan dentro". Más allá de todo lo que significa como futbolista, el guardavalla aseguró acerca del astro rosarino que "él trata de igual a igual a todas las personas. Ahí te das cuenta de lo que es".

Dibu Martínez recordó cómo vivió el penal de Montiel: "Me desplomé"

Con relación al disparo del lateral derecho formado en River que concretó el campeonato para "La Scaloneta", el arquero rememoró cómo vivió aquel instante: "Es la primera vez en mi vida que me desplomo... Me desplomé. Estaba despierto y desmayado al mismo tiempo". "No me daban las piernas para salir corriendo, me hubiera gustado hacerlo y levantar a Montiel", profundizó entre risas.

El ex Arsenal de Inglaterra y Getafe de España, entre otros, amplió sobre lo ocurrido el histórico domingo 18 de diciembre de 2022: "Cuando me doy cuenta de que estoy en el suelo, me agarro la cabeza y no sabía qué hacer". Por último, recordó que sus compañeros "estaban todos por cualquier lado" en el festejo.