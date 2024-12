Dibu Martínez, elegido una vez más como el mejor arquero del mundo

Una vez más, el arquero de la Selección Argentina, Emiliano Dibu Martínez se quedó con el premio The Best al mejor arquero del fútbol mundial. El campeón del mundo con la Selección volvió a ganar el premio.

Emiliano 'Dibu' Martínez, el portero argentino que se consagró como el mejor del mundo hace unos meses en el Balón de Oro, y ahora pudo repetir ese logro en la entrega del premio The Best. Después de perder el trono en la edición anterior ante Éderson, el arquero del Manchester City, Martínez repitió su lugar como el número uno en su posición. El galardón fue entregado por el legendario Buffon, aunque el 'Dibu' no estuvo presente en Qatar.

La temporada fue de ensueño para Martínez, tanto a nivel de clubes como con la selección Argentina. En la Premier League, defendiendo el arco del Aston Villa bajo la dirección de Unai Emery, logró mantener su portería imbatida en nueve ocasiones en 34 jornadas, lo que fue fundamental para que su equipo regresara a la Champions League después de 40 años de ausencia. Con este premio, el "Dibu" se convirtió en el arquero más ganador de The Best, ya que también se lo había quedado en el 2022, producto de su actuación en el Mundial de Qatar con la Selección argentina.

Garnacho ganó el premio Puskas

El delantero argentino Alejandro Garnacho ganó el premio Puskás por el mejor gol del año gracias a su anotación de chilena para el Manchester United ante el Everton. Este golazo de Garnacho sirvió para abrir el marcador en el partido que se llevó a cabo el 26 de noviembre del 2023, correspondiente a la decimotercera fecha de la Premier League 2022-23.

Con apenas tres minutos en cancha, el delantero del Manchester United se elevó al conectar un centro enviado por Diogo Dalot ejecutando un remate perfecto que terminó en el ángulo: "Cuando vi que el balón se quedaba un poco atrás, pensé que era el momento de intentarlo. Ya lo había practicado en los entrenamientos, y al final salió un gol perfecto".