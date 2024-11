Dibu Martínez apuntó contra Francia por la rivalidad con la Selección Argentina: "Horrible"

La fuerte postura de Emiliano Dibu Martínez contra los franceses por lo sucedido con la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos.

La disputa extrafutbolística entre la Selección Argentina y el seleccionado de Francia parece lejos de terminar tras el Mundial de Qatar 2022, y un protagonista volvió a revivir el fuego. Emiliano "Dibu" Martínez, que tiene una pica especial desde la histórica final, apuntó contra los franceses por lo sucedido en los Juegos Olímpicos de París 2024.

En una entrevista difundida por France Football durante la gala del Balón de Oro, Martínez expresó sobre la rivalidad personal que sientes con los galos: “Lo que se dice de mí me importa poco. Algunos hablan de arrogancia o de mal comportamiento”.

Luego, el segundo capitán de Aston Villa hizo referencia al duelo de cuartos de final en la cita olímpica francesa, en el que el himno argentino fue abucheado en el Nouveau Stade de Bordeaux por más de 40 mil hinchas franceses, que terminó en victoria 1 a 0 para Les Bleus.

"Cuando los argentinos hacen algo, es necesariamente horrible. Enzo Fernández es un chico encantador, lo llamaron racista, aunque no lo es en absoluto. No tengo ningún odio hacia Francia. Los franceses son personas adorables. Simplemente son rivales para nosotros porque son buenos. Sin embargo, no me gustó lo que pasó en los Juegos Olímpicos”, comenzó diciendo sobre aquella noche.

Lejos de conformarse con eso, "Dibu" profundizó sobre la actitud que tuvieron los futbolistas franceses una vez que finalizó el partido. “Los franceses celebraron ante nuestras caras, nos dieron patadas y nos llamaron arrogantes”, enumeró. “Había enojo en ellos. Los aficionados pagan su entrada, pueden hacer lo que quieran, pero los jugadores se pasaron de la raya. Se necesita respeto entre profesionales”.

Cabe recordar que, en la entrega de premios del Balón de Oro, Martínez fue silbado por varios hinchas galos al momento que ingresó al evento realizado en el Théatre du Chatelet de París, junto a su esposa Mandinha. “¿Si soy una estrella en Francia? No sé, acá no me tratan bien… Pero es normal, ganamos el Mundial contra Francia”, había declarado el portero una vez finalizado el show de aquel día.

Furor por la sorpresa que le preparó Aston Villa a Dibu Martínez tras el Balón de Oro 2024

"Dibu" Martínez recibió en la gala del Balón de Oro 2024 el Premio Yashin, el cual se otorga al mejor arquero de la temporada. El marplatense de 32 años, que es el primero en recibir el trofeo de manera consecutiva, fue reconocido por su destacada actuación con Aston Villa en la Premier League y con la Selección Argentina en la Copa América de Estados Unidos 2024 (certamen en el que la 'Albiceleste' se consagró campeón).

Tras la ceremonia, el conjunto de Birmingham aprovechó la ocasión para publicar en sus redes sociales un gran video con sus mejores atajadas durante la campaña 2023-2024.

"El mejor del mundo por alguna razón", fue el mensaje con el que 'Los Villanos' acompañaron el posteo en el que se ven varias salvadas, tanto en el torneo local como en la Conference League. Durante la premiación, estuvieron presentes Javier García, su entrenador de arqueros en el club, junto con Martín Tocalli, que es quien trabaja con los guardametas en la "Albiceleste".

El futbolista, aquella noche, les dedicó unas sentidas palabras: "Tengo el placer de estar con mis dos entrenadores de arqueros que me ven todos los días y saben lo exigente que soy para seguir mejorando. Vengo de un lugar chico, siempre lo recuerdo, y eso es lo que me motiva siempre a seguir queriendo crecer, obsesionado con mejorar y con conseguir cosas grupales. Para mí, lo individual siempre viene después de lo grupal", declaró.