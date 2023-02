De Paul filtró la fuerte advertencia de Scaloni en pleno Mundial: "Te tengo que matar"

Rodrigo De Paul reveló el reto de Lionel Scaloni en pleno Mundial de Qatar 2022, cuando se había lesionado en la Selección Argentina antes del duelo con Países Bajos. "Te tengo que matar", le dijo el DT.

Rodrigo De Paul reveló la fuerte advertencia que le hizo Lionel Scaloni en pleno Mundial de Qatar 2022, tras la lesión que sufrió en un entrenamiento de la Selección Argentina previo al partido frente a Países Bajos por los cuartos de final. El mediocampista de 28 años detalló la conversación que tuvo con el entrenador antes del duelo con la ex Holanda en busca de las semifinales.

En una de las prácticas en el predio de la Universidad de Doha, el volante de Atlético de Madrid sufrió una distensión de grado uno en el isquiotibial. Sin embargo, contó que pidió no someterse a una resonancia magnética porque "iba a saltar algo" y prefirió tener dos tomografías computadas nada más.

De Paul reveló el reto de Scaloni en pleno Mundial por su lesión: "¿Fue un milagro?"

El volante surgido en Racing reconoció que se lastimó en uno de los ensayos posteriores al choque con Australia en los octavos de final. Durante la entrevista con La Vuelta (Fox Sports), el futbolista de "La Scaloneta" declaró: "A la mañana viene mi preparador físico, me da el corpiño ese que usamos con el GPS y me dice ´tomá, tenés que ir a la cancha a probar´. Y yo no podía probar...".

De Paul contó qué le dijo Scaloni cuando estaba lesionado en el Mundial.

"Le digo: ´Bueno´. Voy a la cancha, hago tres o cuatro piques y me duele. No era un dolor que lo podía soportar, pero en realidad lo que más miedo me daba era que era casi seguro que me podía romper", profundizó el ex Udinese y Valencia. "Como que en un momento hice un click y dije: ´Bueno, ya está, si me tengo que romper... Yo lo intenté´", amplió.

"Corrí tres o cuatro veces fuerte y no pasó nada, pero era como que me dolía... Después llegué al mediodía, me llama el técnico y me dice: ´¿Cómo estás?´", recordó De Paul. "Le digo ´bien´... A mí me dolía. Y me dice: ´¿Qué fue, un milagro?´. Le digo: ´¡No, Leo, pero no me duele!´. Y él me quiere... Entonces me dice: ´¡Perdoname que te tenga que hablar así, pero si te tengo que sacar a los diez minutos, te tengo que matar!", añadió el entrevistado.

"Y le digo ´bueno, sí, te entiendo, pero la verdad es que me siento bien... ´¡Bueno, listo, vas a jugar!´, me dijo", contó la respuesta de Scaloni. Al respecto de esta particular situación, Rodrigo cerró: "A la tarde me sentí bien, pero fueron dos días que a la noche, cuando me iba a acostar, era la incertidumbre esa de no saber si vas a jugar, si te perdés todo lo que queda del Mundial... Te vas a acostar con una angustia, llorando, pensando si va a pasar un milagro que al final sabés que no va a pasar. Cuando un doctor te dice que hay un 80% de chances de que te rompas... Sabés que te vas a romper".